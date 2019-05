Sp.a gaat verder achteruit - Oost-Vlaamse lijsttrekker Conner Rousseau: “Vernieuwing heeft tijd nodig” JVS

22u35 1 Sint-Niklaas Sp.a heeft ook deze zondag het tij niet kunnen keren. De partij gaat verder achteruit in schommelt in Oost-Vlaanderen rond de 10 procent. De Oost-Vlaamse lijsttrekker Conner Rousseau (26) vraagt echter geduld. “De vernieuwing heeft tijd nodig. Ik trek me op aan enkele lichtpuntjes, zoals mijn eigen resultaat in Sint-Niklaas.”

“Algemeen doet de partij het niet goed. Persoonlijk, en daarbij kijk ik vooral naar Sint-Niklaas, kan ik wel positief zijn. In mijn thuisstad haal ik evenveel stemmen als burgemeester Lieven Dehandschutter van N-VA. Ik kom in Sint-Niklaas binnen met meer dan tweeduizend stemmen, daar ben ik wel content over. Ik móet tevreden zijn met zo’n kleine lichtpuntjes. Het toont ook aan dat mensen die vernieuwing wel kunnen smaken. Wat ik in mijn eigen regio voel, zit goed. Dat gevoel heb ik in de hele campagne gehad. Het heeft echter niet kunnen afstralen op de hele partij. Daar zullen ze mij tijd voor moeten geven, om dat verschil te maken. Dat gaat nog even tijd vergen. We hebben de kaart van vernieuwing getrokken. Dat is een kaart die je nu even moet blijven spelen, voor ze zal werken. Kijk naar het Vlaams Belang: de vorige keer met een piepjonge voorzitter hebben ze verloren. Ze zijn toch op dat elan verder gegaan en nu hebben ze een grote overwinning behaald."

“Campagne voor 2024"

“Ik verschiet niet van de winst van Vlaams Belang. Dat zag je in 2018 al aankomen. We moeten ons natuurlijk ernstige vragen stellen. Er is een grote groep mensen die een ander soort politiek wil. Maar dat willen wij ook. Alleen wil het Vlaams Belang dat er een rechtse wind waait. Wij zullen daar de komende jaren een heel ander verhaal tegenover zetten. We zijn nu met een nieuwe groep. Daar kunnen we op verder bouwen. Natuurlijk is dit ontgoochelend, je doet mee om te winnen in de politiek. Maar ik ben hoopvol omdat er bij ons veel nieuwe gezichten in het parlement zullen komen. Maandag weet ik definitief of ikzelf verkozen ben. Normaal gezien moet dat lukken, maar ik wacht nog even af. En dan begint maandag voor ons al de campagne naar 2024 toe.”