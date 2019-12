Sp.a dringt aan op Waas woonoffensief: “Housing first als antwoord op wooncrisis” JVS

22 december 2019

15u33 0 Sint-Niklaas Sp.a Waasland wil een ‘Waas woonoffensief’ als antwoord op de wooncrisis in de regio. Het pleit onder meer voor een Waas ‘housing first-programma’. “Mensen sneller naar structurele huisvesting brengen, is beter dan te blijven investeren in tijdelijke opvang.”

“Steeds meer mensen in het Waasland zijn dak- of thuisloos. Het aantal meldingen van uithuiszettingen stijgt zienderogen, tot meer dan 400 meldingen per jaar. Noodwoningen en opvangcentra zijn vaak bezet en binnen Oost-Vlaanderen is er enkel in Gent en in Aalst een volwaardige nachtopvang voor crisissituaties”, klinkt het bij Willem De Klerck (Sint-Niklaas), Magda De Meyer (Temse) en sp.a Waasland-voorzitter Julien Van Geertsom.

De sp.a’ers pleiten daarom voor een Waas ‘housing first-programma’. “In navolging van landen als Finland en Denemarken, waar het succesvol verloopt. Onderzoek wijst immers uit dat mensen eerst huisvesten betere resultaten oplevert dan ze eerst begeleiden om zelfstandig te kunnen wonen. Een huis geeft veiligheid en rust en het verhoogt de motivatie om aan andere dingen te werken. Zowel crisisopvang als noodwoningen zijn tijdelijke oplossingen, het is geen structurele aanpak . Bovendien worden ook de onderliggende problemen niet altijd aangepakt. Door te krachten te bundelen op Waas niveau en samen te werken met huisvestingsmaatschappijen, projectontwikkelaars, welzijnspartners en verenigingen kunnen we de omslag van opvang naar wonen versnellen."

Verder pleit sp.a Waasland ook voor de uitbreiding van het intergemeentelijk aanbod aan noodwoningen, minimum 2.500 bijkomende sociale woningen en een sociaal verhuurkantoor in elke gemeente. “Ongeveer 8.000 mensen staan in het Waasland op de wachtlijst voor een sociale huurwoning. De private huurmarkt wordt stilaan onbetaalbaar voor mensen met een laag inkomen.”