Songfestival met Hooverphonic op groot scherm op de Grote Markt? Awel ja! JVS

15 oktober 2019

16u25 0 Sint-Niklaas Het Sint-Niklase stadsbestuur gaat op zaterdag 16 mei het Songfestival op groot scherm uitzenden op de Grote Markt. Eerder deze maand liet gitarist Raymond Geerts van Hooverphonic in een gesprek met deze krant nog blijken dat hij dat een tof idee vond. “Een groot scherm op de Grote Markt? Awel ja!”, klonk het. Schepen voor Evenementen Ine Somers (Open Vld) is er óók voor gewonnen.

Zoals bekend stuurt ons land volgend voorjaar de Sint-Niklase trots Hooverphonic naar het Songfestival in Rotterdam. Dat maakt heel wat los in de Wase hoofdstad. In een gesprek met deze krant begin oktober vroegen we gitarist Raymond Geerts wat hij van een groot scherm op de Grote Markt zou vinden. “Waarschijnlijk gaat het dan al goed weer zijn en misschien kunnen ze er iets mooi rond bouwen, ja. Dat zou wel tof zijn. Ik hoop dat we dan een goed resultaat halen natuurlijk. We gaan er ons 200 procent voor inzetten. En awel ja, dat ze dan maar een groot scherm zetten op de Markt!” (lacht)

Bij het stadsbestuur heeft die uitspraak mensen aan het denken gezet. “En we mogen dit niet zomaar laten passeren”, vindt schepen voor Evenementen Ine Somers. “We gaan dus zeker iets doen. Wellicht zal dat een groot scherm worden op de Grote Markt. Dat is de meest evidente oplossing. We gaan ook nog eens contact opnemen met onze vrienden van Hooverphonic om te overleggen.”

Vanuit verschillende hoeken wordt er al op aangedrongen om de passage van Hooverphonic op het Songfestival in de kijker te zetten. CD&V-gemeenteraadslid Lore Baeten zet dit alvast op de agenda van de gemeenteraad van volgende week. “Alle Sint-Niklazenaren zouden samen moeten kunnen supporteren, met een groot scherm op de Grote Markt. Deze keer niet voor de Rode Duivels, maar voor stadsgenoten Alex Callier en Raymond Geerts. Niets versterkt het gevoel van samenhorigheid zo veel als het samen fier zijn op het talent dat onze stad rijk is. Dat er deze keer op het Songfestival twee muzikanten van eigen bodem op het podium staan, is meer dan bijzonder. Reden genoeg om een feest te bouwen!”