Sommige scholen kunnen tot 30 procent van de leerlingen niet bereiken, nog grote nood aan laptops Joris Vergauwen

27 april 2020

18u45 0 Sint-Niklaas Sommige scholen in Sint-Niklaas horen al wekenlang niks meer van leerlingen. Tot 30 procent van de leerlingen is gewoonweg niet te bereiken via telefoon of e-mail. Het stadsbestuur werkt intussen samen met de scholen aan een plan om meer laptops ter beschikking te stellen aan leerlingen.

De voorbije weken heeft het Sint-Niklase stadsbestuur in samenwerking met de scholen onderzocht hoe groot de nood is aan laptops bij leerlingen. “We proberen de situatie zo goed mogelijk in te schatten en oplossingen uit te werken. Dat is een hele opdracht: er zijn meer dan 22.000 leerlingen in enkele tientallen scholen in Sint-Niklaas”, legt burgemeester Lieven Dehandschutter (N-VA) uit. “We hebben intussen al antwoord gekregen van 19 scholen. Daaruit blijkt dat 139 leerlingen in het lager en 360 leerlingen in het secundair nood hebben aan een laptop.”

Sommige scholen stellen zelf laptops ter beschikking of proberen zoveel mogelijk digitale info te verspreiden die ook via de smartphone kan worden bekeken. En daarnaast zijn heel wat scholen ook nog met papieren bundels aan het werk, via leerkrachten die met de fiets naar leerlingen thuis rijden.

Geen enkel contact

Verontrustend is echter dat niet alle scholen contact hebben met al hun leerlingen. “Van school tot school verschillen de cijfers enorm. Sommige scholen zeggen dat ze het héél moeilijk hebben om leerlingen te bereiken. Soms krijgen ze wel 25 tot 30 procent van de jongeren gewoonweg niet te pakken. Dat is echt een probleem”, aldus de burgemeester.

De stad probeert intussen via andere manieren aan laptops te geraken, zoals via Digital For Youth en een oproep bij particulieren. Een oproep bij VOKA onlangs leverde niet het verhoopte resultaat op. De bedrijfswereld schonk 15 laptops en 15 desktops zonder scherm en muis. “We onderzoeken ook de mogelijkheid om laptops te leasen. Den Azalee kan dan weer instaan voor het onderhoud en het ontsmetten van ingezamelde laptops. Het is evenwel een heel grote uitdaging.”

