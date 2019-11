SmartBus van Huawei houdt halt in VTS3 JVS

12 november 2019

10u19 0 Sint-Niklaas In VTS3 in Sint-Niklaas is de SmartBus van Huawei op bezoek geweest. Het klaslokaal op wielen bezoekt scholen om jongeren te informeren over cyberpesten, online veiligheid en gegevensprivacy.

Kinderen helpen om veilig door de online wereld te navigeren, dat is het doel van Huawei’s SmartBus die in oktober en november een Europese tour afwerkt in Nederland, Spanje, Portugal en België. De bus hield ook halt in de VTS3 in Sint-Niklaas, een van de grootste buitengewone secundaire scholen in Vlaanderen. Op het programma: interactieve leerervaringen over cyberpesten, online veiligheid en gegevensprivacy.

In het mobiele klaslokaal kunnen jongeren aan de slag om een beter begrip te ontwikkelen van ‘online welzijn’. Vlaams volksvertegenwoordiger Koen Daniëls (N-VA), master in de pedagogische wetenschappen, woonde de sessie bij samen met de leerlingen. “Jongeren en kinderen spenderen een groot deel van hun dagelijks leven online. Het zou dus niet meer dan normaal mogen zijn dat ze in hun basisopleiding leren navigeren in die online wereld en te weten komen hoe ze uit de buurt van gevaren blijven,” zegt Hannes Van Raemdonck van Huawei. “Als technologiebedrijf kan Huawei een rol spelen om dat waar te maken en onze SmartBus maakt deel uit van die inspanning.”