Sluikstorten neemt toe - MIWA dringt aan op maatregelen: “Pakkans moet omhoog” JVS

08 augustus 2019

18u12 0 Sint-Niklaas Sluikstorten blijkt in Sint-Niklaas weer toe te nemen. Volgens afvalintercommunale MIWA is er echter niet meteen een rechtstreeks verband met de invoering van de grijze afvalcontainers. “Maar er is wel meer toezicht en bestraffing nodig, bijvoorbeeld via camera’s”, klinkt het bij MIWA.

Op 1 juli is in Sint-Niklaas het diftarsysteem ingevoerd, met de ophaling van het restafval in de grijze containers. Inwoners betalen voortaan voor het gewicht dat ze aanbieden. Vooraf werd gevreesd dat het sluikstorten daardoor zou toenemen. De voorbije weken hebben medewerkers van afvalintercommunale MIWA vastgesteld dat het sluikstorten effectief toeneemt, onder meer aan de glasbollen. Maar ook op heel wat andere plaatsen duiken plastic zakken met afval op.

“We zien dat er weer een stijgende tendens is met sluikstorten. Onze eigen ploegen stellen dat vast op het terrein”, zegt Sven Peeters, directeur bij MIWA. Een rechtstreeks verband tussen het toenemende sluikstorten en de invoering van de grijze afvalcontainers is er volgens hem niet meteen. “Inwoners moeten nu betalen voor het gewicht van het afval. Dat kan aanleiding geven tot sluikstorten, tot dit soort afwijkend gedrag. Maar toch merken we dat het niet zo éénduidig is. Uit analyses van het sluikstorten blijkt dat het vaak om afval gaat dat kosteloos kan worden binnengebracht in het recyclagepark. Mensen dumpen hun afval vaak uit gemakzucht, vanuit een soort ‘foert’-mentaliteit. Een paar jaar geleden hebben we het grofvuil in de recyclageparken betalend gemaakt. Ook toen bestond die vrees. Maar het sluikstorten is na een tijd wel gedaald.”

Camera’s

“Sluikstorten is van alle tijden, maar we linken het dus voorlopig niet aan de invoering van diftar. Het is maatschappelijk afwijkend gedrag. Aan het sluikstorten bij de glasbollen moeten we strenger optreden. Dat kan zoals elders in Vlaanderen, waar camera’s worden ingezet om de pakkans te vergroten. Sensibiliseren heeft op sluikstorters immers weinig tot geen effect. Alleen verscherpt toezicht en bestraffen, kan helpen.”

Er is volgens hem ook sprake van een aanzuigeffect. Hoe frequenter het vuil wordt opgehaald, hoe meer mensen het gaan dumpen op openbare plaatsen met de veronderstelling dat het vroeg of laat wel zal verdwijnen. “We kuisen en we ruimen op, maar dat is ondankbaar. Hoe meer je opkuist, hoe meer je moet blíjven opkuisen. De stad zal moeten bekijken welke maatregelen nodig zijn. Dat zullen we binnenkort ook bespreken met de vennoten bij MIWA, op basis van cijfers. Wellicht zullen er in de gemeenteraden van augustus en september ook vragen over worden gesteld.”