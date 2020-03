Slechtvalken opnieuw in volle glorie te volgen: nieuwe camera’s in en rond nestkast in kerktoren Joris Vergauwen

02 maart 2020

11u24 1 Sint-Niklaas Het koppel slechtvalken in de toren van de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Sint-Niklaas kan opnieuw optimaal worden gevolgd. Er zijn twee nieuwe camera’s geplaatst in en rond de nestkast. Tienduizenden liefhebbers bezoeken elk jaar de website om het wel en wee van het slechtvalkenpaar te volgen.

Voor het zesde jaar op rij zijn er taferelen van oprecht gezinsgeluk te zien in de toren van de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Sint-Niklaas. Daar huist een koppel slechtvalken. De voorbije jaren vlogen er in het voorjaar telkens drie jonge slechtvalkjes uit. Heel mooi om te volgen allemaal, wat dan ook massaal gebeurt. Twee camera’s bieden immers een unieke kijk op wat er zich afspeelt in het roofvogelgezinnetje in en rond de nestkast in de toren.

Nieuwe camera’s

Vogelbescherming Vlaanderen en het Fonds voor Instandhouding van Roofvogels (FIR) hebben nu een nieuwe recorder en twee gloednieuwe camera’s geplaatst boven op de toren van de kerk. “Vorig jaar waren tijdens de broedperiode technische problemen ontstaan bij de buitencamera, waardoor er alleen live-beelden van in de nestkast konden worden bekeken. Dat hebben we nu verholpen. Vele tienduizenden natuurliefhebbers, die elk jaar de website bezoeken, zullen ongetwijfeld heel blij zijn!”, klinkt het bij Vogelbescherming Vlaanderen.

Sinds 2014

Het koppel slechtvalken ontdekte begin 2014 de mogelijkheden van de OLV-kerk in hartje Sint-Niklaas. In een holte achter de wijzerplaat, georiënteerd naar het zuiden, legde het vrouwtje twee eieren, maar die kwamen nooit uit, allicht door de hitte. Vogelbescherming Vlaanderen en het Fonds voor Instandhouding van Roofvogels installeerden later dat jaar dan maar een nestkast aan de noordkant van de toren en die werd vrijwel meteen door het koppel in gebruik genomen.

In augustus 2015 werden vervolgens twee webcams geplaatst zodat iedereen het doen en laten van de vogels tijdens de broedperiode kan volgen. “Camera 1 brengt live-beelden van wat er gebeurt in de kast, zoals het leggen en bebroeden van de eieren, de prooioverdracht en het voeren van de jongen. Via camera 2 zijn er live-beelden te zien van wat zich net buiten de nestkast afspeelt. Bijzonder is uiteraard de jongen die hun vleugelspieren oefenen en eind mei uiteindelijk de grote sprong wagen naar een zelfstandig leven.” Het is een uniek verhaal ook, zeker omdat de slechtvalken tot 1996 vrijwel uitgestorven waren in héél Vlaanderen.

Bekijk de live-beelden vanop de OLV-toren in Sint-Niklaas