Slechtvalk van Dzia strandt op plaats 2 in top 100 beste Belgische street art Joris Vergauwen

07 februari 2020

13u24 0 Sint-Niklaas Het grote kunstwerk van Dzia in Sint-Niklaas is door duizenden liefhebbers tot tweede beste Belgische straatkunstwerk uitgeroepen van het voorbije jaar. De eerste plaats is voor de haai in een plastic fles van kunstenaar Wietse in Oostende.

Street Art Antwerp selecteerde eind vorig jaar honderd werken van Belgische street art-kunstenaars. Het liet zijn volgers stemmen om tot een top 20 te komen. Daarbij werd dus ook het werk van Dzia in Sint-Niklaas verkozen. In januari ging Street Art Antwerp vervolgens op zoek naar het beste werk uit die shortlist van 20 Belgische straatkunstwerken. “Er kwamen duizenden stemmen binnen. Het werd een heuse nek-aan-nekrace tussen nummers 1 en 2. We moesten tot de laatste dag wachten op de beslissing”, klinkt het bij Street Art Antwerp.

De ‘Art Falco Peregrinus Deco’ van kunstenaar Dzia in Sint-Niklaas strandde uiteindelijk op plaats 2. Dat werk staat sinds september vorig jaar op de metershoge gevel op de hoek van het Hendrik Heymanplein en de Mgr. Stillemansstraat. De nummer 1 werd ‘PETs of the future’, een werk van kunstenaar Wietse aan het Ensorinstituut in Oostende. Met dat werk verwijst hij naar de ‘plastic soep’ in onze wateren.

Appreciatie voor street art

Street Art Antwerp onthoudt uit de wedstrijd vooral dat deze hedendaagse kunstvorm meer en meer wordt geapprecieerd. “De wedstrijd op zich was niet het belangrijkste, maar eerder de oplijsting van ons Belgisch talent. Heel wat mensen hebben nieuwe artiesten en werken ontdekt en ook verschillende artiesten vonden dit lijstje inspirerend. Dat street art meer en meer geapprecieerd wordt, is duidelijk. Verschillende steden organiseren dit jaar ook street art festivals en street art tours.”

Ook in Sint-Niklaas zijn er plannen. Nog dit voorjaar wordt een grote gevel in het Casinopark ingekleurd met street art. Ook op een andere plek in het centrum komt er nog een werk. En ook zijn er plannen om zo’n street art tour te organiseren.

