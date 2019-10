Slecht weer stuurt planning werken N41 en Leon Scheerderslaan in de war JVS

08 oktober 2019

21u42 0 Sint-Niklaas De herstellingswerken op de N41 en op de Leon Scheerderslaan en Guido Gezellelaan (R42) in Sint-Niklaas zullen langer duren dan gepland. Door de slechte weersomstandigheden heeft de aannemer de werken moeten stilleggen. Het verkeer in Sint-Niklaas zit daardoor al meer dan een week in de knoop.

Het Agentschap Wegen en Verkeer is maandag 30 september gestart met herstellingswerken op de N41 en op de Leon Scheerderslaan en Guido Gezellelaan (R42) in Sint-Niklaas. “Het natte weer gooit roet in het eten en de werken liggen even stil. Tijdens deze onderbreking blijft de weg wel afgesloten voor het verkeer. De werken starten terug op van zodra het weer dit toelaat”, klinkt het.

“De aannemer heeft op de Leon Scheerderslaan de top- en onderlaag afgefreesd en wacht op gunstige weersomstandigheden voor het plaatsen van de scheurremmende laag. Voor het aanbrengen van het grid en de beschermingslaag moet het wegoppervlak volledig droog zijn. Van zodra de weersomstandigheden gunstig zijn, zullen de werken verder gezet worden.”

De rijweg is nog volledig afgesloten. Het verkeer rijdt om via E17 Sint-Niklaas-centrum, de N16, N70 naar de Singel (R42) en de Plezantstraat (N403), in de beide richtingen.