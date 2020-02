Slachtoffer inbraak gooit beelden van dader online: volgers kunnen dief in uur tijd identificeren Kristof Pieters

17 februari 2020

14u17 0 Sint-Niklaas Een slachtoffer van een inbraak heeft maandagochtend op sociale media beelden verspreid van de dader. Het bericht werd op een uur tijd meer dan 300 keer gedeeld en de vermoedelijke dader werd meteen geïdentificeerd. “Ik sta zelf versteld van de kracht van sociale media. Ik heb er dan ook geen moment spijt van gehad dat ik zijn foto heb bekendgemaakt”, reageert de bewoner.

De inbraak gebeurde maandagochtend iets na 8 uur in de Misepelstraat in Sint-Niklaas. De bewoner, die liever anoniem blijft, was al om 5 uur de deur uit om te gaan werken. “De daders lagen wellicht dan al op de loer”, getuigt hij. “Ze hebben echter gewacht om toe te slaan tot mijn echtgenote vertrok om de kinderen naar school te brengen. Een auto op straat trok wel haar aandacht. Het was een groene personenwagen met daarin twee mannen. Ze besteedde er echter geen verdere aandacht aan en vertrok.”

Meteen daarna sprong één van de twee mannen uit het voertuig en stapte deze naar de poort van de woning. Op de camerabeelden is te zien hoe hij eerst aanbelt om er zeker van te zijn dat er niemand thuis is. “Op een bepaald moment kijkt hij recht in de camera”, vertelt de bewoner. “Vermoedelijk dacht hij dat het een nepexemplaar was en is hij toch binnengedrongen. Ik heb echter ook camera’s in de tuin en in de woning. Vroeger hadden we een herdershond maar nadat die overleden is, heb ik de camerabewaking geïnstalleerd. We zijn nog nooit slachtoffer geworden van een inbraak maar verschillende buren wel. Vanuit de Mispelstraat ben je snel op de E17 of E34 en dat maakt de buurt inbraakgevoelig.”

Via de camerabeelden kon de bewoner de hele inbraak reconstrueren. “Hij had een koevoet bij en wou de schuifraam forceren aan de achterzijde. Die zat langs de binnenzijde echter geklemd met een houten balk. Nadat zijn eerste pogingen mislukten, probeerde de dief eerst de deur in te stampen en uiteindelijk gebruikte hij de koevoet om het raam in te slaan. Hij heeft zich daarbij flink verwond aan het glas want door het hele huis loopt een bloedspoor. Uiteindelijk is hij met lege handen op de vlucht geslagen. Hij was blijkbaar enkel geïnteresseerd in geld en dat bewaren we niet in huis. We zitten natuurlijk nu wel met de schade en de opkuis. Het is een bijzonder onaangenaam gevoel als je weet dat iemand tussen je persoonlijke spullen heeft zitten snuffelen.”

Mijn echtgenote wilde liever niet dat ik die beelden deelde, maar ik wou niet dat de dader zijn straf zou ontlopen. Het heeft trouwens resultaat opgeleverd, ik kreeg meteen een bericht van iemand die de dader herkende Eigenaar ingebroken woning

De man besloot om de beelden van de dief te delen op sociale media. “Mijn echtgenote wou het liever niet maar ik wou niet dat de dader zijn straf zou ontlopen. Het heeft trouwens resultaat opgeleverd. De beelden werd op amper een uur tijd meer dan 300 keer gedeeld en ik kreeg meteen een bericht van iemand die de dader herkende. Het gaat om iemand uit de regio van Vilvoorde en Mechelen. We zijn voor 99% zeker maar het is nu aan de politie natuurlijk om de man te koppelen aan het gevonden bewijsmateriaal en de bloedsporen. Via de ANPR-camera’s konden ze ook al de auto traceren tot het moment dat deze de politiezone heeft verlaten.”

Strafbaar

Strikt genomen is het strafbaar om beelden te verspreiden zonder toestemming van de personen die er op staan. Dat heeft het slachtoffer echter geen moment afgeschrikt. “Die dief mag zijn straf niet ontlopen en nog belangrijker: geen andere slachtoffers maken.”