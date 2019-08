Slaapgoed Verlinden verhuist naar overkant in Stationsstraat: “Klanten willen expliciet dat we in stadscentrum blijven” JVS

15 augustus 2019

15u32 0 Sint-Niklaas Slaapgoed Verlinden, al sinds 1992 in de Stationsstraat in Sint-Niklaas gevestigd, is verhuisd. Niet naar een baanwinkel aan de stadsrand, maar naar een ruimer winkelpand in dezelfde Stationsstraat. “Een bevraging wees uit dat het merendeel van onze klanten expliciet wil dat we in het stadscentrum blijven”, aldus zaakvoerder Patrick De Schepper.

Sinds de vernieuwing van de Stationsstraat gaat het op en af in de straat. Winkels komen en gaan. Enkele grote namen zijn de voorbije jaren vertrokken, zoals kledingketens H&M en Hunkemöller, maar er zijn wel een aantal frisse winkels en horecazaken bijgekomen, ondernemers met creatieve ideeën in plaats van ketens. Verder is er ook meer kantoorruimte gekomen in de winkelstraat, zoals in het laatste deel aan het Stationsplein.

Wie de ontwikkelingen in het veranderende retaillandschap volgt, maakt zich ook niet meer erg druk over een deel structurele leegstand van winkelpanden, wat in Sint-Niklaas al jarenlang rond 10 à 11 procent schommelt. Zelfs in de meest prestigieuze winkelstraten van ons land, zoals de Louizalaan in Brussel, de Schuttershofstraat in Antwerpen, de Kustlaan in Knokke of de Kapelstraat in Hasselt, staan steeds meer winkelpanden leeg, nu ook de luxemerken hun aanpak veranderen. “Winkelstraten moeten zichzelf een stukje heruitvinden, dat is overal zo”, ziet ook Patrick De Schepper, zaakvoerder van Slaapgoed Verlinden in de Stationsstraat én geëngageerde middenstander in Sint-Niklaas.

Zijn zaak is al sinds 1992 aanwezig in de Stationsstraat en dat blijft ook zo, al is de winkel voortaan gevestigd in een ander winkelpand, aan de overkant van de straat. “Op onze vorige locatie konden we niet meer uitbreiden. We zochten dus een nieuwe plek. Die hebben we gevonden aan de overkant van de straat, in een heel ruim winkelpand.”

Bevraging

Om de meest ideale locatie te vinden, hield Slaapgoed Verlinden een bevraging bij de klanten. “We moesten een keuze maken. En natuurlijk heeft het idee gespeeld om te verhuizen naar een baanwinkel, aan de rand van de stad. Dat heeft onmiskenbaar een aantal voordelen, zoals bereikbaarheid en parkeergelegenheid. Maar uit de bevraging bleek dat het merendeel van onze klanten wil dat we in het stadscentrum blijven. Dat is toch enigszins verrassend. Maar het geeft ook aan dat heel wat mensen duidelijk mee zijn met de manier waarop de Stationsstraat stilaan maar zeker verandert. Want wat is er nu fijner dan in het kernwinkelgebied rond te wandelen, inspiratie en ideeën op te doen, het aanbod in kwaliteitsvolle winkels te ontdekken en nog gezellig een koffietje te drinken ook? Dat is de sterkte van de Stationsstraat, en daar horen wij thuis.”

In de vroegere winkelruimtes van Slaapgoed Verlinden nemen binnenkort Galerie Wulder en een kinderopvang hun intrek. Een compleet andere invulling dus. “De Stationsstraat wordt een straat met meerdere functies, een combinatie van kwaliteitsvolle winkels, fijne horecazaken, vrije beroepen, cultuur en diensten, maar ook met meer bewoning en kantoorruimtes. En dat is een goeie evolutie”, aldus De Schepper.