Sinterklaasbeeld opnieuw beschadigd door vandalen: “We kunnen moeilijk een afsluiting rond de Sint plaatsen, hé” Kristof Pieters

16 augustus 2019

15u04 0 Sint-Niklaas Raken aan het Sinterklaasbeeld staat in Sint-Niklaas bijna gelijk aan heiligschennis. Vandalen hebben in de nacht van donderdag op vrijdag het bekende beeld beklommen en het kunstwerk is daarbij opnieuw zwaar beschadigd geraakt. De rechterhand is afgebroken en verbrijzeld. Burgemeester Lieven Dehandschutter (N-VA) reageert verbolgen. “Dit is nu al de derde maal in 23 jaar tijd dat het beeld beschadigd wordt. Het kunstwerk is in keramiek, een brozer materiaal maar als men er gewoon afblijft, kan het er nog heel lang staan.”

Het was de bode van het stadhuis die de beschadigingen aan het beeld vrijdagochtend vaststelde. De politie vermoedt dat jongeren het beeld beklommen hebben waarna de rechterhand is afgebroken. “We hebben de camerabeelden bekeken en hebben gezien dat er gisteravond rond 23 uur een groepje jongeren halt hield aan het beeld”, zegt commissaris Dirk Oosterlinck. “Enkelen onder hen beklommen ook het beeld. We weten niet of zij verantwoordelijk zijn voor de schade, maar de kans is natuurlijk groot. Er liepen op dat moment nog andere mensen op straat. Daarom dat we via sociale media een oproep hebben gelanceerd naar getuigen.”

Handen opnieuw bakken

Het Sinterklaasbeeld is van de hand van kunstenaar Achiel Pauwels (87) uit Gent. Hij maakte het kunstwerk in keramiek. Het beeld is samengesteld uit een driedimensionale puzzel van maar liefst 300 stukken. “Die hangen met cementlijn aaneen”, weet burgemeester Lieven Dehandschutter (N-VA). “Het beeld werd in 1996 geplaatst en in die 23 jaar is het nu al de derde keer dat het gevandaliseerd wordt. In oktober 2013 beklom een dronken jongeman het beeld en brak dezelfde rechterhand af, net als de pink van de linkerhand. Kunstenaar Achiel Pauwels en zijn dochter Marieke moesten het beeld herboetseren en de handen opnieuw bakken in keramiek. Intussen is de kunstenaar al een dagje ouder. We zullen hem nu opnieuw contacteren om de herstelling uit te voeren. Dit zal wel enkele maanden in beslag nemen, want in keramiek is het een precisiewerkje.”

Het Sinterklaasbeeld is één van de meest gefotografeerde objecten in de stad. “Vandaag nog waren er twee studenten uit Arnhem en één uit Hongkong te gast die het beeld kwamen fotograferen”, vervolgt Dehandschutter. Het beeld extra beveiligen is volgens de burgemeester geen optie. “We kunnen er moeilijk een afsluiting rond plaatsen. Het gaat hier tenslotte om de Sint. Er is destijds gekozen voor keramiek omdat dit zorgt voor een kleurrijke uitstraling. In brons zou het beeld veel minder opvallen in het straatbeeld. In principe is het kunstwerk stevig genoeg maar men moet er gewoon met de handen afblijven. Het is schandalig dat men geen respect kan opbrengen tegenover zo’n fraai kunstwerk. We zullen nu afwachten wat de camerabeelden opleveren maar als we de daders kunnen identificeren, zullen ze zeker opdraaien voor de herstellingskosten.”