Sinterklaas krijgt bewaking: thuisstad van Sint plaatst camera’s ter hoogte van standbeeld Joris Vergauwen

30 september 2019

18u57 3 Sint-Niklaas Aan de voorgevel van het stadhuis van Sint-Niklaas komen twee extra camera’s. Aanleiding is het herhaaldelijk vandalisme aan het Sinterklaasbeeld. In augustus werd het standbeeld al voor de derde keer beschadigd. De daders die toen op het beeld klommen, zijn niet gevat. “Maar het is niet alleen voor het Sinterklaasbeeld: er spelen zich nog allerlei taferelen af aan de trappen van het stadhuis. Het is nuttig om daar een beter cameratoezicht te krijgen”, aldus burgemeester Lieven Dehandschutter (N-VA).

In augustus werd het Sinterklaasbeeld voor het stadhuis opnieuw beschadigd. Er waren mensen op het beeld geklommen, waardoor de rechterhand van Sinterklaas afbrak. Het was al de derde keer dat het beeld beschadigd werd. Daarom gaat de stad over tot het plaatsen van bijkomende camerabewaking, gericht op de voorgevel van het stadhuis. De gemeenteraad heeft daar een positief advies voor gegeven. De twee camera’s worden toegevoegd aan het uitgebreide cameranetwerk in de binnenstad.

Op hele voorgevel

“Het is niet alleen het Sinterklaasbeeld waarop de politie meer toezicht heeft met deze extra camerabewaking, maar meteen op de hele voorgevel van het stadhuis. Het is nuttig om die locatie continu in beeld te kunnen krijgen. Er zijn al camera’s aan de luifels van de Nieuwstraat en Collegestraat. Die kunnen 360 graden draaien en zijn dus niet constant gericht naar één kant. We willen nu wel de voorgevel van het stadhuis constant in het oog kunnen houden, net als de zijgevels. De vernielingen aan het Sinterklaasbeeld vorige maand zijn de aanleiding, maar er zijn ook nog andere feiten die soms gesignaleerd worden. Er spelen zich allerlei taferelen af aan de trappen van het stadhuis”, aldus burgemeester Lieven Dehandschutter (N-VA).

Geen getuigen

De daders die in augustus het Sinterklaasbeeld hebben beschadigd, zijn nog niet opgepakt. “Nee, er is nog geen identificatie gebeurd”, bevestigt Dehandschutter. Met duidelijkere camerabeelden van de feiten had de politie wellicht meer succes gehad. Die 16de augustus rond 23 uur had de politie via de camerabeelden wel opgemerkt dat er een groepje jongeren halt hield aan het beeld en dat sommigen het ook beklommen. Via de sociale media deed de politie nadien nog een oproep naar getuigen, maar zonder gevolg. Het beeld werd in 1996 geplaatst en in die 23 jaar is het nu al de derde keer dat het gevandaliseerd wordt.

Herstel

Het Sinterklaasbeeld moet opnieuw hersteld worden, maar de kans dat dat lukt voor 6 december is heel klein. Het beeld is van kunstenaar Achiel Pauwels uit Gent en is gemaakt in keramiek. In 2013 duurde het een hele tijd vooraleer Achiel Pauwels en zijn dochter Marieke het beeld hadden gerestaureerd. Ook toen was de rechterhand van de Sint afgebroken, net als delen van de linkerhand. Het vandalisme gebeurde in oktober 2013 en het beeld was opnieuw volledig in orde in juli 2014.