Sinterklaas heeft zijn hand terug Joris Vergauwen

09 maart 2020

09 maart 2020

10u49 1 Sint-Niklaas Sinterklaas heeft zijn hand terug. Het Sinterklaasbeeld voor het stadhuis van Sint-Niklaas is hersteld, nadat het vorige zomer werd beschadigd toen vandalen op het beeld klommen en de rechterhand afbrak. Het is de derde keer in 24 jaar dat het beeld moest worden hersteld na vandalisme. De stad heeft intussen camera's laten plaatsen die het beeld en de voorgevel van het stadhuis in het oog houden

Het Sinterklaasbeeld kreeg een nieuwe rechterhand. Dat werd vakkundig gemaakt door Achiel Pauwels, de man die bijna een kwarteeuw geleden, in 1996, het beeld vervaardigde. Hij is intussen 88 jaar, dus was er wat hulp nodig. De plaatsing gebeurde door kunstenaar Luc Heirbaut en Nicolas Baeyens. “We zijn blij dat de Sint zijn hand terug heeft, maar er was toch heel wat werk aan. Wij hebben eerst de maten van het hand moeten bepalen, waarna Achiel Pauwels het in zijn atelier opnieuw heeft vervaardigd. Hij kende de kleuren en de textuur van het beeld nog. Nu hebben wij de plaatsing gedaan. Met speciale lijm en een extra verankering hebben we het hand aan het beeld gemonteerd”, aldus Luc Heirbaut.

“Meest gefotografeerde beeld"

Burgemeester Lieven Dehandschutter (N-VA) hoopt dat het de laatste keer was dat het Sinterklaasbeeld in herstelling moest. “Het is een kwetsbaar beeld: het bestaat uit 100 keramische blokken. Het is geen bronzen of stenen beeld. In die 24 jaar dat het beeld hier staat, is het al drie keer beschadigd geraakt door vandalisme. Laten we hopen dat het de laatste keer was. Dit is immers een bijzonder beeld voor Sint-Niklaas. Het is het meest gefotografeerde beeld in de stad. Geen enkele andere stad of gemeente heeft dit. Daarom hebben we ook bijkomende maatregelen genomen, met extra camera’s gericht op de voorgevel van het stadhuis. Dat gebeurt in functie van het beeld, maar ook als antwoord op het vandalisme op de trappen van het stadhuis. De camera’s moeten een ontradend effect hebben, maar ook de mogelijkheid bieden om eventuele daders beter te kunnen identificeren en vatten.”