Sinterklaas doet de deur dicht: Huis van de Sint klokt af op 31.730 bezoekers JVS

06 december 2019

18u23 3 Sint-Niklaas De Sinterklaasperiode in Sint-Niklaas zit er weer op. Vrijdag om 17.30 uur heeft Sinterklaas de sleutel van het Huis van de Sint terug aan de burgemeester gegeven. De voorbije weken hebben liefst 31.730 bezoekers het Huis van de Sint in de Stationsstraat bezocht.

Van dinsdag 12 november was het Huis van de Sint in de Stationsstraat open, voor jong en oud. Vrijdag 6 december was de laatste dag dat iedereen een kijkje kon gaan nemen in het statige huis, waar de kamers van de Sint en zijn Zwarte Pieten te bewonderen zijn. Nog tot het laatste uurtje waren er bezoekers aanwezig. De laatste Sinterklaasfans kwamen zelfs helemaal uit Baden-Württemberg, in het zuidwesten van Duitsland.

Weekend minder

De voorbije weken hebben opnieuw heel wat mensen zich laten onderdompelen in het magische Sinterklaasverhaal, dat door het Sint-Nicolaasgenootschap Vlaanderen in het Huis van de Sint op een heel authentieke en aantrekkelijke manier wordt gebracht. Dat gebeurde nu al voor de zestiende keer. In totaal kwamen er de voorbije weken precies 31.730 bezoekers naar het Huis. Het record staat nog steeds op 38.247 bezoekers in 2016. Het was moeilijk om dit jaar in de buurt te komen, omdat er een weekend minder was.

Om 17.30 uur gaf Sinterklaas na een intense maar vreugdevolle periode de sleutel van het Huis terug aan burgemeester Lieven Dehandschutter (N-VA). De Zwarte Pieten stonden al met hun koffers klaar om te vertrekken naar Spanje. Nu Sinterklaas afscheid heeft genomen, mag in Sint-Niklaas de kerstperiode officieel beginnen.