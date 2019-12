Sint-Niklase zwarte goud is van topkwaliteit: stedelijke compostwerf behaalt keurlabel JVS

09 december 2019

15u13 0 Sint-Niklaas Slechts drie gemeenten in ons land beschikken over eigen compostbedrijf. Sint-Niklaas is daar één van. De stedelijke compostwerf in het Industriepark-West heeft nu een keurlabel van Vlaco gekregen, dat de biologische kringloop coördineert.

Na twee jaar voorbereiden en op punt zetten, heeft de stedelijke compostwerf van Sint-Niklaas het prestigieuze label van Vlaco gekregen. Dat is een garantie op de kwaliteit van de compost die er wordt geproduceerd. Vlaco volgt het composteringsproces intensief op, met staalnames en administratieve controles. Het Sint-Niklase ‘zwarte goud’, zoals compost ook wel wordt genoemd, blijkt dus van uitstekende kwaliteit.

Composteren gebeurt al sinds 2000 op de stedelijke site in het Industriepark-West, waar tot voor enkele jaren ook de stadsserres stonden. Bij de Pinksterstorm raakten die echter zwaar beschadigd. De stad besloot de serres af te breken en de compostwerf uit te breiden. De site is ook uitgebouwd tot de plek waar alle afvalstromen van de stad toekomen.

860 ton per jaar

Meest opvallend zijn de grote hopen compost die er liggen te roken. De temperatuur bij composteren kan immers oplopen tot 55 graden. “Composteren is een vorm van milieuvriendelijke afvalverwerking. Zowel natuurafval, bladafval als bermsnoeisel worden in een bepaalde verhouding vermengd. Dit mengsel blijft dan drie à zes maand rusten zodat bacteriën en schimmels hun werk kunnen doen”, leggen teamleider Tom De Cuyper en schepen Carl Hanssens (N-VA) uit. “De compostwerf produceert ongeveer 860 ton hoogwaardige compost per jaar, uit zowat 2.000 ton groenresten. We gaan de verwerking van groenafval stap voor stap uitbreiden. Nu al komen ook buurgemeenten naar hier met hun groenafval.”

Vanaf januari kunnen particulieren geen compost meer ophalen in het Industriepark-West. Dat kan wel in de recyclageparken van MIWA, als het om hoeveelheden van minder dan 500 kg gaat.