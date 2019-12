Sint-Niklase student wint Agoriaprijs 2019 met scriptie over straling bij chirurgische ingrepen JVS

22 december 2019

14u23 0 Sint-Niklaas Nick Staut uit Sint-Niklaas heeft de Agoriaprijs 2019 gewonnen voor de beste creatief-technologische scriptie van Vlaanderen. In zijn masterproef berekende hij de stralingsdosis van patiënten tijdens een chirurgische ingreep, onder meer met behulp van camera’s uit de gamingwereld.

Nick Staut van de UHasselt en KU Leuven is zaterdagavond de winnaar geworden van de Agoriaprijs 2019 voor beste creatief-technologische scriptie van Vlaanderen. Hij werd gekozen uit 77 inzendingen en ontving een prijs ter waarde van 1.500 euro.

De Agoriaprijs is een deelprijs van de Vlaamse Scriptieprijs, en bekroont sterke creatief-technologische inzendingen. De prijs wordt georganiseerd door Scriptie vzw in samenwerking met technologiefederatie Agoria.

In zijn masterproef berekende Nick Staus de stralingsdosis van patiënten tijdens een chirurgische ingreep, onder meer met behulp van camera’s uit de gamingwereld. Bij sommige operaties wordt de patiënt intensief bestraald tijdens de ingreep. Hierbij loopt deze patiënt onder meer risico op huidbrandwonden. Bestaande methodes om de stralingsdosis bij dergelijke ingrepen te meten, zijn niet voldoende nauwkeurig of zijn erg arbeidsintensief. Onder meer met behulp van goedkope gamingcamera’s, dezelfde als bij een XBox-spelconsole, ontwikkelde Nick Staut een methode om nauwkeuriger en in realtime de stralingsdosis van de patiënt op te meten.