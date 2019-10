Sint-Niklase chocolatiers opnieuw in Gault&Millau-gids met beste chocolatiers JVS

22u19 0 Sint-Niklaas De Sint-Niklase chocolatiers Nick Wauters en Wim Vyverman zijn opgenomen in de nieuwe Gault&Millau-gids met de beste chocolatiers van het land.

Deze week werd in het nieuwe chocolademuseum The Chocolate Nation in Antwerpen de nieuwe Gault&Millau-gids voor de chocoladeliefhebber voorgesteld. Opnieuw staan de Sint-Niklase chocolatiers Nick Wauters en Wim Vyverman erin. Geen verrassing: Wim Vyverman pakte in juni nog de titel van ‘Beste praline van 2019' op de Belgian Chocolate Awards. En ook Nick Wauters viel tijdens wedstrijden het voorbije jaar in de prijzen. “Toch is het bij de bekendmaking van de nieuwe Gault&Millau telkens in spanning afwachten of we er effectief bij gaan zijn. Je wordt verkozen op basis van een blindproeverij en we weten vooraf nooit wanneer de mysteryshopper van Gault&Millau langskomt”, klinkt het bij de chocolatiers.

De beste chocolatiers van ons land staan per stad en provincie gerangschikt. De gids telt maar liefst 88 chocolatiers en is goed voor 130 excellente chocoladeadressen.