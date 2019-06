Sint-Niklase chocolatier maakt beste praline van 2019: Wim Vyverman pakt twee keer goud op Belgian Chocolate Awards Joris Vergauwen

06 juni 2019

14u24 0 Sint-Niklaas De Sint-Niklase chocolatier Wim Vyverman heeft gescoord op de Belgian Chocolate Awards. Hij pakte de titel van ‘Beste praline van 2019 met zijn ‘Mallow Stick’: een lekkernij met een dun laagje karamel met passievrucht, in het midden een marshmallow met limoen en daaronder een licht gezouten krokante pistache vulling.

De 8e editie van de Belgian Chocolate Awards, een initiatief van het vakblad ‘Chocolaterie & Confiserie’, vond deze week plaats in het nieuwe chocolademuseum The Chocolate Nation in Antwerpen. Bij deze wedstrijd strijden de Belgische topchocolatiers voor de prijs van de beste praline en de beste chocoladereep. Bij de chocolatiers waren enkele bekende namen, zoals Dominique Persoone en Joost Arijs. Een tienkoppige vakjury moest deze keer uit 49 inzendingen de beste praline en de beste chocoladereep van 2019 selecteren. Het thema dit jaar was fashion.

Ambachtelijk chocolatier Wim Vyverman zegevierde met twee gouden medailles in de categorie pralines. Met zijn praline ‘Mallow Stick’ mag hij de titel dragen van ‘Beste praline van 2019'. Hij kreeg meteen ook de award voor ‘Beste fashion design’.

Speciaal voor deze wedstrijd creëerde Vyverman een nieuwe praline van 8 gram met daarin drie verschillende vullingen. “Bovenaan een dun laagje karamel met passievrucht, in het midden een marshmallow met limoen en daaronder een licht gezouten krokante pistache vulling. Voor de wedstrijd heb ik de praline volledig in een chocolade fashionstijl gedecoreerd. Zo kreeg de onderkant een jeansmotief en de bovenkant een knoop en een ritssluiting uit chocolade”, vertelt Wim Vyverman, die met zijn Chocolade-Atelier Vyverman in de Begijnenstraat in Sint-Niklaas is gevestigd.

“Lat ligt steeds hoger”

“Ik ben uiteraard heel gelukkig met dit resultaat. Dit was de vijfde deelname aan deze wedstrijd. De voorbije drie jaar viel ik telkens in de prijzen. Dit is natuurlijk de kers op de taart, een grote erkenning voor de kwaliteit die ik hoog in het vaandel draag.” De commerciële versie van de ‘Mallow Stick’-praline ligt vanaf vandaag in de winkel in Sint-Niklaas.

De Sint-Niklase chocolatier Nick Wauters uit de Ankerstraat behaalde in de categorie chocoladerepen een derde plaats met zijn ‘Buttons Bar’.