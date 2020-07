Sint-Niklaas parlementslid Peter Buysrogge krijgt steun voor opmaak van zwarte lijst van amokmakers in recreatiedomeinen Kristof Pieters

17 juli 2020

17u39 0 Sint-Niklaas De Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft een resolutie goedgekeurd van het Sint-Niklase parlementslid Peter Buysrogge (N-VA) en zijn Antwerpse college Koen Metsu om amokmakers in recreatiedomeinen beter te kunnen registreren. Nu bestaan er soms al lokaal zwarte lijsten maar gegevens worden niet uitgewisseld tussen verschillende recreatiedomeinen.

Ook het recreatiedomein De Ster in Sint-Niklaas werd in het verleden geconfronteerd met overlast. “Door een goede samenwerking tussen de provincie, de politie en De Lijn zijn we er de afgelopen jaren in geslaagd om dit probleem terug te dringen”, zegt Buysrogge. “Maar door extra instrumenten te geven, kan met dit verder bestrijden zodat De Ster een gezinsvriendelijk recreatiedomein blijft. Jongeren die mensen intimideren, meisjes lastigvallen en zelfs mishandelen en aanranden zijn totaal ontoelaatbaar en we moeten hier wat mij betreft kordaat tegen optreden.”

Lokaal wordt er dus al opgetreden, maar de federale overheid moet volgens Buysrogge ook haar verantwoordelijkheid nemen. “Daarom vraagt onze resolutie duidelijk om een oplossing te zoeken voor de rondtrekkende amokmaker die in de voormiddag in domein A overlast kan veroorzaken en misschien zelfs kan worden buitengezet, maar in de namiddag doodleuk kan binnenwandelen in domein B. De resolutie vraagt ook duidelijk of die oplossing kan bekomen worden door middel van een zwarte lijst die, indien die er zou komen, uiteraard aan alle privacyprincipes zal voldoen. Via dergelijk systeem kunnen we registreren wie er binnenkomt en wie zich misdraagt. Daarnaast kunnen ook lijsten met de namen van de amokmakers worden gedeeld tussen de verschillende publieke zwembaden en recreatiegebieden, zodat deze geweerd kunnen worden. We beseffen dat de uitwerking en implementatie van de resolutie aanzienlijke uitdagingen stelt op vlak van privacywetgeving, infrastructuur en budget. Eenvoudig wordt dit dus niet. Maar deze piste moet zeker grondig bekeken worden,” aldus de initiatiefnemers.