Sint-Niklaas krijgt nieuw zwembad op sportsite Puyenbeke: oud voetbalstadion maakt plaats voor modern zwemparadijs Joris Vergauwen

18 oktober 2019

08u53 2 Sint-Niklaas Sint-Niklaas krijgt een gloednieuw zwembad. De keuze voor de locatie staat zo goed als vast: de sportsite Puyenbeke aan de Watermolenstraat. Daar moet het oude voetbalstadion plaats maken voor een gloednieuw zwemparadijs, dat zijn voet kan zetten naast moderne zwembaden als dat van Kortrijk en Beveren. Voor het huidige Sinbad aan de Parklaan is er geen toekomst meer.

Bedoeling is om in Sint-Niklaas een modern zwemparadijs te bouwen, met een sportbad maar ook met een groot recreatief gedeelte. Sint-Niklaas wil zijn rol als centrumstad en regionaal knooppunt nu ook met een eigentijds en aantrekkelijk zwembad tonen. Hoe dat er moet uitzien, daarvoor is het uiteraard nog veel te vroeg. De stad zal een beroep doen op een private speler. Die ontwerpt, financiert, bouwt, beheert en onderhoudt het nieuwe zwembad. De stad betaalt dan een jaarlijkse vergoeding, meestal gedurende dertig jaar. Een voordeel is dat het op die manier sneller kan gaan. Als de stad tegen midden volgend jaar een private partner kiest, kan vier jaar later het nieuwe zwembad al geopend worden. Voor het Sinbad is er geen toekomst meer. Van zodra het nieuwe zwembad klaar is, sluit het stedelijke zwembad aan de Parklaan.

Dat de nood aan een eigentijds zwembad groot is in Sint-Niklaas is al langer duidelijk. Alleen Beveren beschikt over een aantrekkelijk zwembad met ook een groot recreatief- en wellnessgedeelte. In Sint-Niklaas is er alleen een sportbad, maar door de vele sportclubs en scholen komt het publiek er amper aan zwemmen toe. Sint-Niklazenaren die willen zwemmen, moeten uitwijken naar zwembaden in de ruime omgeving.

Puyenbeke

In de aanloop naar de verkiezingen was al duidelijk dat er meer ‘zwemruimte’ zou komen in Sint-Niklaas, alleen moesten er nog keuzes worden gemaakt. Een tweede zwembad was een mogelijkheid, maar dat ligt intussen niet meer op tafel. Een nieuw zwembad dus, maar waar? De voorbije weken waren er nog twee opties: ofwel de sportsite Puyenbeke, waar een oplossing nodig is voor het hopeloos verouderde voetbalstadion, ofwel de Stationsomgeving-Noord, verrassend genoeg. Die kwam als mogelijke locatie op tafel, en meer bepaald de site van het Gemeenschapsonderwijs. Zoals bekend wil de stad de noordelijke stationsomgeving opwaarderen. Zo zal daar ook ruimte voor kantoorgebouwen komen, omdat er veel vraag naar is. Om die omgeving ‘s avonds en tijdens weekends toch levendig te maken, kwam het idee naar voor om daar het nieuwe zwembad te bouwen. Die piste lijkt nu echter al zo goed als verlaten: de stad denkt aan iets meer kleinschaligere vrijetijdsactiviteiten in de Stationsomgeving-Noord. Bovendien heeft de sportsite Puyenbeke nog een aantal andere troeven, zoals parkeerfaciliteiten, en zijn er geen langdurige procedures nodig. En sinds het vertrek van Waasland-Beveren eerder dit jaar is de stad weer aan zet op Puyenbeke. Het wil er een aantrekkelijke, polyvalente sportsite van maken, niet alleen gericht op voetbal.

We hadden aangekondigd om een belastingverlaging door te voeren én meer zwemruimte te creëren. Die prioriteiten zullen in de meerjarenbegroting aanwezig zijn Peter Buysrogge (N-VA)

Tussen de meerderheidspartijen N-VA, Groen en Open Vld is het ‘zwembad-akkoord’ zo goed als rond. “We gaan volgende maand onze meerjarenbegroting voorstellen. Daar maakt het zwembad uiteraard ook een belangrijk deel van uit. We hadden aangekondigd om een belastingverlaging door te voeren én meer zwemruimte te creëren. Die prioriteiten zullen in de meerjarenbegroting aanwezig zijn. Voor een nieuw zwembad moeten er verschillende keuzes gemaakt worden, onder meer de locatie en de gewenste grootte. Ik ga daar niet op vooruit lopen. We gaan dat samen met de coalitiepartners volgende maand bekend maken”, reageert schepen voor Sport Peter Buysrogge (N-VA).

Lago Kortrijk

Ter vergelijking, ook omdat Sint-Niklaas kijkt naar het zwembad van Kortrijk. Dat mikt jaarlijks op zo’n 400.000 bezoekers. De firma Lago investeerde er 33,2 miljoen euro in het nieuwe zwembad. De stad Kortrijk betaalt Lago 30 jaar lang 1,575 miljoen euro per jaar om het bad te bouwen, runnen en onderhouden.

Ook Sint-Niklaas mikt op zo’n DBFMO-formule, ofwel ‘design, build, finance, maintain en operate’. Voor zo’n publiek-private samenwerking in de zwembadsector zijn er in ons land een vijftal grote spelers. Zo bouwde de firma Lago zwembaden in onder meer Kortrijk, Gent en Beveren. Het nieuwe zwembad van Temse is gebouwd door Vita Groep, waarbij onder meer aannemer Cordeel uit Temse is betrokken.