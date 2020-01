Sint-Niklaas klinkt op het nieuwe jaar: veel volk op Grote Markt en in stadhuis JVS

05 januari 2020

12u12 0 Sint-Niklaas Heel wat Sint-Niklazenaren zijn zondagvoormiddag afgezakt naar de Grote Markt. Daar trakteert het stadsbestuur de inwoners op een nieuwjaarsreceptie. De deuren van het stadhuis staan ook open voor een infomarkt over het meerjarenplan.

Iets na 11 elf uur gaf burgemeester Lieven Dehandschutter (N-VA) in zijn nieuwjaarsspeech aan waar het stadsbestuur de komende jaren naartoe wil. In de trouwzaal van het stadhuis kan iedereen nog tot 14 uur terecht voor meer info over het meerjarenplan. De voorbije weken voerde de stad al campagne met ‘Zoalig Sinnekloas’. “We moeten onze kwaliteiten meer in de verf zetten”, gaf de burgemeester aan. In het stadhuis geeft het stadsbestuur daarom twintig redenen waarom het goed leven is in Sint-Niklaas.

Ook het burgemeesterskabinet en de gemeenteraadszaal zijn te bezichtigen, iets waar heel wat inwoners zondagmorgen al op ingingen. Het was er soms aanschuiven, op de trappen van het stadhuis.

In een tent op de Grote Markt, waar zaterdagavond het feestje van Goestink plaatsvond, trakteert de stad de inwoners op een nieuwjaarsreceptie, die voortaan weer elk jaar plaatsvindt. Nog tot 14 uur kan iedereen er terecht voor een drankje.