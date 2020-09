Sint-Niklaas helpt inwoners bij online aanvraag van gratis Hello Belgium Railpass Joris Vergauwen

25 september 2020

11u13 0 Sint-Niklaas Wie hulp nodig heeft voor de aanvraag van de Hello Belgium Railpass kan daarvoor terecht in het stadhuis of welzijnshuis.

Niet voor iedereen is het vanzelfsprekend om de online aanvraag in te dienen voor de gratis rittenkaart. Het stadsbestuur wil de inwoners daarbij helpen. Medewerkers zullen samen met inwoners het digitaal formulier invullen bij het onthaal van het welzijnshuis of bij het loket mobiliteit in het stadhuis. Dat kan nog tot woensdag 30 september.

Met de Hello Belgium Railpass van de NMBS kunnen Belgische inwoners ouder dan 12 jaar twaalf gratis ritten gebruiken om meer dan vijfhonderd Belgische bestemmingen te bezoeken. Tussen 5 oktober en 31 maart 2021 kunnen reizigers twee gratis ritten per maand opnemen met de railpass. Inwoners kunnen deze gratis reispas alleen online aanvragen.