Sint-Niklaas heeft twee volksvertegenwoordigers JVS

27 mei 2019

18u11 0 Sint-Niklaas Na de verkiezingen van zondag heeft Sint-Niklaas nog twee volksvertegenwoordigers. Dat zijn Peter Buysrogge (N-VA) en Conner Rousseau (sp.a).

De Wase hoofdstad heeft na zondag nog twee politieke vertegenwoordigers in Brussel. Peter Buysrogge is herverkozen als federaal volksvertegenwoordiger. Hij is ook schepen in Sint-Niklaas, bevoegd voor Financiën, Personeel en Sport. In het kanton Sint-Niklaas behaalde Buysrogge 2.537 voorkeurstemmen.

In het Vlaams parlement is Conner Rousseau verkozen. Hij was lijsttrekker voor sp.a en nam voor het eerste deel aan verkiezingen. Rousseau behaalde zondag in het kanton Sint-Niklaas 2.082 voorkeurstemmen.