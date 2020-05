Sint-Niklaas gaat voor de deelstep: “Maar strenge regels om chaos te vermijden” Joris Vergauwen

12 mei 2020

18u09 7 Sint-Niklaas De deelsteps zullen binnenkort ook verschijnen in het Sint-Niklase straatbeeld. Vijf aanbieders van deelsteps willen opstarten, maar eerst wil het stadsbestuur de spelregels vastleggen. “We willen geen chaotische toestanden op straat.” Maximaal twee exploitanten van deelsteps zullen groen licht krijgen.

In Antwerpen zijn ze niet meer weg te denken uit het straatbeeld: de elektrische deelsteps. Wie een kredietkaart en een smartphone heeft, kan de tweewielers ontgrendelen en ermee door de stad bollen. Een stalplaats zoeken is niet nodig, je mag de steps overal in de stad achterlaten.

In Sint-Niklaas is het ook op komst. Om het allemaal in goeie banen te leiden, buigt de gemeenteraad zich deze maand over een reglement voor deelvoertuigen. Dat bepaalt meteen de spelregels voor alle ‘free floating’-deelsystemen, zoals deelsteps, -fietsen en -scooters. In Sint-Niklaas is er op dit moment alleen interesse van aanbieders van deelsteps. Voor een systeem van deelfietsen, zoals in de grootsteden, vinden exploitanten Sint-Niklaas blijkbaar minder geschikt.

Het is aan het stadsbestuur om nu dat stedelijk beleidskader vast te leggen, dat aangeeft onder welke voorwaarden de deelsteps in het straatbeeld mogen verschijnen. “Exploitanten moeten voldoen aan het reglement om te kunnen toetreden. Bovendien zal gevraagd worden een plan voor te leggen dat moet weergeven hoe kwaliteitsvol hun exploitatie zal zijn. We voorzien ook een selectieprocedure om te komen tot de uitreiking van een stedelijke vergunning voor de exploitatie van deelsteps op het grondgebied. We zullen maximaal twee exploitanten toestaan. Op dit moment weten we dat er bij een vijftal aanbieders interesse is om hier van start te gaan”, aldus schepen voor Mobiliteit Carl Hanssens (N-VA).

Struikelsteps

In Antwerpen is er al vaker gediscussieerd over de lading steps in het straatbeeld, en vooral over het feit dat gebruikers hun step wel eens hinderlijk op het voetpad durven achterlaten, de zogenaamde ‘struikelsteps’. “Dat willen we zeker vermijden. Het is niet de bedoeling om chaotische toestanden te creëren”, aldus schepen Hanssens. “Het moet inpasbaar zijn in de stad en we willen niet dat ze zomaar overal kunnen geplaatst worden. Er moet een systeem achter zitten. Bij de selectie zal dat een belangrijk criterium zijn, net als klantvriendelijkheid, flexibiliteit en datagebruik. Een speciale jury zal zich daarover uitspreken.”

Snelheid

“De ervaring in andere steden leert ons dat gebruikers foto’s moeten nemen om te bewijzen dat ze de step goed hebben achtergelaten. Dat kan ook hier, net zoals we in het reglement kunnen opnemen dat defecte steps binnen de 48 uur moeten worden opgeruimd, anders neemt de stad ze in beslag. Ook hun plaats op de weg wordt een belangrijk aandachtspunt. Vanaf een bepaalde snelheid moeten ze op het fietspad, anders kan het op het voetpad. Via die elektronische systemen kan echter de snelheid in bepaalde zones automatisch beperkt worden, zoals bijvoorbeeld in winkelstraten. En er zijn mogelijkheden om ‘geofencing’ te benutten, om te vermijden dat ze buiten de stad rijden via een elektronische barrière. Dan vallen ze gewoon stil. Kortom, er is wel heel wat mogelijk, maar die kwaliteit van exploitatie zullen de aanbieders moeten aantonen als ze hier van start willen gaan.”

Tegen eind juni wil de stad een selectie maken van de aanbieders van deelsteps. Wanneer de steps dan ook in het straatbeeld zullen verschijnen, hangt van de aanbieder zelf af. Maar in principe kan vanaf de zomer al het aanbod van deelsteps worden opgestart.