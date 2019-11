Sint-Genesius brengt voorstelling ‘Alletwee’ JVS

06 november 2019

12u18 0 Sint-Niklaas Komende vrijdag gaat de nieuwste productie ‘Alletwee’ van de koninklijke toneelvereniging Sint-Genesius uit Sint-Niklaas in première.

“Eén avond in de kroeg vertelt je duizend levens. Iedereen die in een café soms verwonderd zit te staren naar typische klanten laat zich wel eens ontvallen: ‘Als je dit speelde, zou niemand het geloven’. Wij spelen het en... geloof het maar”, klinkt het bij toneelvereniging Sint-Genesius.

Wim Van de Velde regisseert een uitgebreide cast in ‘Alletwee’, een stuk van Jim Cartwright.

Er zijn in totaal acht voorstellingen, op 8, 9, 14, 15, 16, 22 en 23 november, telkens om 20 uur, en op zondag 24 november om 15 uur, in het Museumtheater in Sint-Niklaas.

Info en reservaties: www.sint-genesius.be, 03/ 776. 58. 82.