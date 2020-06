Sinbad in verlof als zwembaden weer open mogen: “Proberen om toch zo snel mogelijk weer op te starten” Joris Vergauwen

07 juni 2020

16u47 0 Sint-Niklaas Het stedelijk zwembad van Sint-Niklaas blijft allicht nog langer dan 1 juli gesloten, de dag dat alle zwembaden in het land weer open mogen. De stad bekijkt nu of de geplande onderhoudswerken kunnen worden vervroegd.

Het Sinbad is elk jaar de eerste drie weken van juli dicht. Dat is ook dit jaar het geval, van 1 tot 22 juli. Tijdens die jaarlijkse sluiting gebeuren er telkens een reeks onderhoudswerken door externe firma’s. Dit jaar valt die sluiting net in de periode dat de zwembaden weer open mogen. De Nationale Veiligheidsraad kondigde immers vorige week aan dat de zwembaden op 1 juli weer kunnen opstarten. “We zijn nu uiteraard aan het bekijken of we die onderhoudswerken kunnen vervroegen zodat ook het zwembad vroeger kan openen”, stelt schepen voor Sport Peter Buysrogge (N-VA). “Het is geen gewoon jaar, ook niet op vlak van jaarlijkse sluitingsperiodes. We proberen een oplossing uit te werken, maar het gaat over meer dan alleen onderhoudswerken. Er zijn ook een aantal praktische aspecten. Zo wordt ook het personeel van het Sinbad gevraagd om telkens die periode met verlof te gaan.”

Wanneer het Sinbad zal heropenen, is dus nog een vraagteken. “Het zal niet 22 juli zijn. We gaan er alles aan doen om vroeger te kunnen openen. We hopen daar de komende week duidelijkheid over te kunnen geven. We hebben nog tijd om de planning te veranderen. En bovendien is het ook nog wachten op verdere richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad. Die heeft 1 juli wel naar voor geschoven, maar we weten nog niet honderd procent of dat zo zal zijn én tegen welke voorwaarden.”