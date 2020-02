Sinaai Leeft roept op om deel te nemen aan zwerfvuilactie JVS

03 februari 2020

21u23 0 Sint-Niklaas De vzw Sinaai Leeft doet een oproep aan de Sinaainaren om deel te nemen aan de jaarlijkse zwerfvuilactie, van 7 tot 13 maart.

De vzw Sinaai Leeft maakt zich op voor de jaarlijkse zwerfvuilactie, die al sinds 2017 in Sinaai plaatsvindt. Daarvoor werkt Sinaai Leeft samen met de stedelijke milieuraad Stramin en afvalintercommunale MIWA. “We doen een warme oproep aan alle inwoners om begin maart onze gemeentelijke wegen te bevrijden van al dat zwervend vuil. Wij hebben immers genoeg van al dat zwerfvuil in de bermen en langs de straten”, klinkt het.

Wie met een klas, vereniging, bedrijf, buurtcomité of vriendengroep wil deelnemen, kan zich inschrijven. Bedoeling is dat de zwerfvuilactie gecoördineerd verloopt en iedereen zijn buurt of een stukje van de gemeente opnieuw proper maakt. Doel is om 800 kilogram zwerfvuil pér deelgemeente in te zamelen.

Inschrijven voor de zwerfvuilacties kan via deze link.

Meer over Sinaai

milieu

milieuvervuiling

afval

milieusanering