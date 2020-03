Sergio Herman bij King George voor opnames ‘Mijn Keuken, Mijn Restaurant’ Joris Vergauwen

03 maart 2020

21u47 0 Sint-Niklaas Mooi bezoek bij King George in Sint-Niklaas. Onlangs kwamen daar sterrenchefs Sergio Herman en Marcelo Ballardin langs, voor de opnames van het nieuwe VTM-programma ‘Mijn Keuken, Mijn Restaurant’.

Zes jaar na de start van ‘Mijn pop-uprestaurant’ pakt VTM opnieuw uit met een groot kookprogramma. In ‘Mijn keuken, mijn restaurant’ moeten tien hobbykokduo’s zich bewijzen als chef én als restaurantuitbater. Scherprechters in die culinaire strijd zijn de messcherpe sterrenchefs Sergio Herman (49) en Marcelo Ballardin (38).

Onlangs waren de chefs in King George in Sint-Niklaas, waar een opnamedag voor het programma was ingepland. In één van de nieuwe vergaderzalen werd een restaurantsetting gecreëerd. Sergio en zijn collega Marcello waren vijf uur aanwezig om de menu’s van de kandidaten onder de loep te nemen.

“Hele eer”

Het productiehuis koos voor King George als opnamelocatie voor het originele interieur. Geen verrassing, aangezien King George al meermaals internationaal in de prijzen viel met interieurprojecten, onder meer met het eigen café. Ook de nieuwe vergaderzaal ‘Lord’ voor 25 personen vertoont die bijzondere creativiteit, met heel veel fluweel, goud en luxueuze accenten. “Sergio was onder de indruk van ons King George Café, op de gelijkvloerse verdieping van ons gebouw. En uiteraard was het ook een verrassing voor de klanten die die dag oog in oog kwamen te staan met de bekende chef”, aldus zaakvoerder Nicolas Block van King George. “Het is natuurlijk een hele eer dat productiehuizen voor zulke programma’s tot in Sint-Niklaas komen, terwijl ze meestal in Antwerpen of Brussel opnemen. En dit is niet de eerste keer. Vorig jaar werd het gehele gebouw nog gebruikt voor de opnames van ‘The Voice Senior’, ook op VTM, en deden het café en vergaderzalen dienst als opnamelocatie voor verscheidene reclamespots.”

‘Mijn keuken, Mijn restaurant’ is de komende weken op VTM te zien, telkens op dinsdag en donderdag.