Senioren trekken stad in met bubbelauto ‘Pralineke’: “Eindelijk kunnen we zelfstandig en veilig weer op pad” Joris Vergauwen

27 augustus 2020

Sint-Niklaas Onder luid applaus is donderdag in de assistentiewoningen Tuin van Myra in Sint-Niklaas 'Pralineke' in gebruik genomen. De senioren kunnen voortaan gebruik maken van deze overdekte scootmobiel, de eerste in zijn soort in ons land, om de stad in te trekken. Het is bovendien de perfecte 'bubbelauto' in deze coronatijden.

Met een compleet oefenparcours rond de gebouwen en de overhandiging van een ludiek rijbewijs achteraf kregen de bewoners van assistentiewoningen Tuin van Myra donderdag de kans om hun rijvaardigheid te bewijzen. Hun nieuwste speeltje waarmee ze een pak bewegingsvrijheid winnen, heet ‘Pralineke’. Dat is een scootmobiel met een dak op waarmee ze voortaan de stad in kunnen. Het is de eerste van dit type dat in ons land rondrijdt. En met de opvallende kleur zullen de bejaarde bestuurders meteen opvallen in het straatbeeld. “Vergeet de Benidorm Bastards, voortaan zijn er de Tuin van Myra Bastards!”, klonk het al lachend donderdagmiddag.

Voor directeur Kathleen De Clerck is het vooral een perfecte manier om de bewoners van de 58 assistentiewoningen meer vrijheid te geven. “Onze bewoners worden wat minder mobiel, maar gaan toch graag zelf nog eens op stap. Omdat dat niet altijd lukt, duiken er soms wel eens frustraties op, wat begrijpelijk is. Daar wilden we iets aan doen en zo zijn we bij deze leuke scootmobiel terecht gekomen.”

“Ideale bubbelauto”

‘Pralineke’ is een ‘autoootje’ dat de bewoners voortaan gratis kunnen gebruiken om boodschappen te doen, naar de kapper te rijden of gewoon om een toertje te maken door de stad. Het wagentje rijdt maximaal 15 km/u en mag alleen op het fietspad rijden. “Het is ideaal voor senioren om op een vlotte manier op pad te gaan. In het stadscentrum zijn er immers steeds meer fietsstraten. Toch geeft hen dit ook een veilig gevoel: ze zitten op vier wielen en ze hebben een dak boven hun hoofd. En in deze coronatijden is het ook nog eens de ideale ‘bubbelauto’!”

Ook schepen voor Mobiliteit Carl Hanssens (N-VA) maakte een ritje op het oefenparcours. “Ik vind dit een heel mooi initiatief. Toegankelijkheid en mobiliteit voor iedereen is een constante zorg, ook in onze stad. We investeren daarom in een toegankelijker openbaar domein, zoals op dit moment in de winkelwandellus. Maar natuurlijk moeten mensen ook de aangepaste middelen hebben om zich te kunnen bewegen. En daar draagt deze scootmobiel heel mooi toe bij.”

Tuin van Myra maakt deel uit van de Senior Living Groep, dat 125 assistentiegebouwen en woonzorgcentra beheert in ons land. Als deze scootmobiel positief wordt geëvalueerd, zullen er gauw overal ‘Pralinekes’ opduiken.