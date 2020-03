Scoutsgroep stelt Olmenfeesten uit tot september Joris Vergauwen

23 maart 2020

14u36 0 Sint-Niklaas Scoutsgroep d’Olmen in Sint-Niklaas heeft de jaarlijkse Olmenfeesten uitgesteld tot eind september.

“Normaal zijn we nu met onze leden, oud-leiding en ouders bezig met de voorbereidingen van de Olmenfeesten, voor ons het hoogtepunt van het jaar. Maar dat lukt nu niet. Daarom hebben we beslist om onze Olmenfeesten van vrijdag 1 en zaterdag 2 mei te verplaatsen naar vrijdag 25 en zaterdag 26 september. Uiteraard hopen we iedereen dat weekend gezond en wel te zien, om er opnieuw een spetterende editie van te maken”, klinkt het bij de scouts van d’Olmen.

“Zorgen voor elkaar”

“Alles is nu ingrijpend veranderd. De scoutsactiviteiten vielen stil, het openbare leven ligt bijna helemaal stil. Dit heeft een zware impact op iedereen. Als scoutsgroep willen we graag in deze moeilijke periode ook een oproep doen om te denken aan mensen die vandaag eenzaam zijn of het iets moeilijker hebben. Als we voor elkaar zorgen, komen we hier wel door en met voldoende solidariteit zelfs nog sterker als ervoor.”