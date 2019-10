Schrijfmarathon Amnesty International ook in Sint-Niklaas JVS

21 oktober 2019

10u23 0 Sint-Niklaas De Sint-Niklase groep van Amnesty International organiseert opnieuw een Schrijfmarathon, op zondag 1 december in Café De Casino.

“Brieven veranderen mensenlevens en helpen onrecht de wereld uit. Daarom organiseert Amnesty International elk jaar in december de Schrijfmarathon. Ook wij in Sint-Niklaas nemen deel”, klinkt het bij de Sint-Niklase afdeling van Amnesty International.

Tijdens de Schrijfmarathon vertrekken er vanuit alle hoeken van de wereld brieven en petities richting ministers en presidenten om hen te vragen een einde te maken aan mensenrechtenschendingen. De mensen van wie de rechten niet gerespecteerd worden, ontvangen dan weer vele duizenden solidariteitsboodschappen en steunkaartjes. Bijna 6 miljoen brieven, kaartjes en handtekeningen leverde dat vorig jaar wereldwijd op. “Want élke brief telt: hoe meer brieven, hoe groter de druk op de autoriteiten om het onrecht aan te pakken of ongedaan te maken.”

Eén op de vier schrijfacties van Amnesty International levert resultaat op. “Door de Schrijfmarathon van vorig jaar wordt in Oekraïne holebi-activiste Vitalina Koval beter beschermd tegen geweld, in Brazilië werden twee verdachten opgepakt voor de moord op mensenrechtenactiviste Marielle Franco en Kirgizië ratificeerde het VN-Verdrag over de rechten van mensen met een beperking”, aldus Jan Van Meirvenne van Amnesty International Sint-Niklaas.

“Dit jaar zijn er opnieuw een tiental schrijfacties voor mensen in nood. Zo kan je schrijven voor Sarah en Seán, vrijwillige reddingswerkers op het Griekse eiland Lesbos waar ze mensen in nood op zee hielpen. Ze worden nu beschuldigd van spionage en mensensmokkel. Er hangt hen 25 jaar cel boven het hoofd. Je kan ook een brief schrijven aan de Egyptische overheid over de onrustwekkende verdwijning van de 27-jarige mensenrechtenactivist Ibrahim. Hij werd plots van straat geplukt door veiligheidsagenten in burger waarna niemand nog iets van hem heeft vernomen. Aan de Iraanse autoriteiten kan je vragen om de 24-jarige Yasaman onmiddellijk vrij te laten. Zij werd gearresteerd omdat ze op de trein witte bloemen had uitgedeeld aan vrouwen, maar zonder de in Iran verplichte sluier op haar hoofd. Ze kreeg een celstraf van 16 jaar.”

De Schrijfmarathon in Sint-Niklaas vindt plaats in Café De Casino, Stationstraat 106 te Sint-Niklaas, op zondag 1 december van 16 tot 20 uur.

Info: www.amnesty-international.be/schrijfmarathon