Schotse band Talisk in muziekclub 't Ey

11 februari 2020

Komend weekend passeren RO:TORO en Talisk in muziekclub 't Ey in Belsele.

Het optreden van RO:TORO vindt vrijdag 14 februari plaats, vanaf 21 uur. Deze innovatieve Estse traditionele muziekgroep baseert hun composities op traditionele doedelzakdeunen. Saxofoon en percussie-instrumenten geven een moderne draai aan hun geluid.

Op zaterdag 15 februari pakt ‘t Ey uit met een ukulele-workshop, van 10 tot 12 uur. Deelnemen kost 10 euro.

Zondag 16 februari staat de Schotse band Talisk op het podium, vanaf 16 uur. Het is tot nu toe hun enige concert in ons land. In het meer dan vijfjarig bestaan van de groep stapelde het een resem awards en nominaties op voor hun explosief en energiek geluid.

Alle info op www.tey.be