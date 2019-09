Schoonheid in het slot: ballons kleuren het Wase luchtruim JVS

08 september 2019

22u16 0 Sint-Niklaas Het was wachten tot het allerlaatste moment. Pas zondagavond kwam de kers op de taart van deze Vredefeesten. Hoewel het op het randje was, konden de ballons toch opstijgen. Een fijne afsluiter van een mooie driedaagse.

Er was nog een behoorlijke wind zondagavond, maar toch kregen de ballonvaarders op de Vredefeesten rond 18.30 uur de groene vlag te zien. Er was heel veel volk op de Grote Markt, reikhalzend uitkijkend naar een bijzonder orgelpunt. Nadat vrijdag- en zaterdagavond al geen ballons konden opstijgen door de slechte weersomstandigheden kreeg iedereen zondagavond dan toch het ballonspektakel voorgeschoteld.

Het waren allerminst makkelijke omstandigheden om op te stijgen. En dus ook om te landen. De ballons dreven richting Temse. In de potpolder van Tielrode zijn een hele reeks ballons geland. Dat gebeurde niet altijd even zacht. Niettemin hebben de Vredefeesten en Villa Pace er ondanks de mindere weersomstandigheden een heel mooi weekend op zitten. “We mogen heel tevreden zijn. Het was een prachtig weekend, met heel veel volk in de stad. Het weer kun je niet kiezen, maar toch was het een bijzonder geslaagde editie”, aldus schepen voor Evenementen Ine Somers (Open Vld).