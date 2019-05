Schoolorkest Berkenboom Humaniaro geeft aperitiefconcert op verkiezingsdag JVS

21 mei 2019

14u32 0 Sint-Niklaas Komende zondag 26 mei geeft het schoolorkest Saltarello van Berkenboom Humaniora een aperitiefconcert.

De groep Saltarello bestaat uit 40 muzikanten, van het eerste tot zesde middelbaar. De groep brengt een programma met keuzestukken van de leerlingen in combinatie met een reeks klassiekers, van pop tot rock, van folk tot tango, filmtracks en van Bob Marley tot The Beatles. Nadien zijn er hapjes en drankjes.

Omdat er zondag ook moet worden gestemd, is het aanvangsuur van het concert wat later dan anders. De jongeren beginnen er deze keer aan om precies 11.11 uur. Het concert vindt plaats in de ontmoetingsruimte in de kapel van Berkenboom, ingang via Ankerstraat 39. De toegang is gratis, maar om praktische redenen wordt er gevraagd om te reserveren via freya.bollaert@berkenboomhum.be.