Scholen krijgen stadssteun voor groenere speelplaatsen Joris Vergauwen

12 oktober 2020

09u27 0 Sint-Niklaas Het Sint-Niklase stadsbestuur doet opnieuw een oproep naar scholen om hun speelplaats te vergroenen. Daarvoor reikt de stad ook steun aan, met een totaalbedrag van 45.000 euro per schooljaar.

De oproep van de stad geldt voor het huidige en het volgende schooljaar. De voorbije jaren hebben al een aantal scholen zulke vergroeningsprojecten gerealiseerd en dat wil de stad verder stimuleren. “Buiten kunnen spelen, is zo belangrijk voor kinderen. Er is echter niet overal voldoende ruimte. Dat maakt de schoolspeelplaats belangrijker dan ooit”, stelt schepen voor Duurzaamheid Wout De Meester (Groen). “Kinderen spenderen een behoorlijk deel van hun tijd op de speelplaats en daarom is het belangrijk dat dit een kwaliteitsvolle buitenruimte is. De gemiddelde speelplaats is echter vaak grijs, vlak, monotoon en weinig prikkelend. Bij investeringen wordt vaak gegrepen naar dure speeltuigen en rubberen tegels waar te veel kinderen ‘om beurt’ eens op spelen. Met deze projectoproepen richt de stad zich naar scholen die ervoor kiezen het anders aan te pakken.”



Ook voor de hele buurt

Om de scholen te steunen, heeft de stad een subsidiepot van 45.000 euro voorzien. Die steun kan door de jury zowel toegewezen worden voor de opmaak van het ontwerp als voor de uitvoering van de vergroening. Net als bij de vorige projectoproepen is het openstellen van de speelplaats buiten de schooluren ook nu weer een belangrijk criterium. “Omdat er steeds minder ruimte is voor kinderen om buiten te spelen, zou een groene speelplaats dé buurtspeeltuin bij uitstek kunnen worden. Uiteraard zijn er grenzen aan het openstellen en wordt er niet gevraagd om de speelplaats permanent open te stellen. Misschien kan een woensdagnamiddag of een dag in het weekend wel? De stad daagt de scholen uit hier al even over na te denken.”

Elke school kan tot 11 november een projectvoorstel indienen. Vervolgens wordt de school uitgenodigd op 25 november om haar visie en ideeën te komen toelichten. Nadien zal de jury bepalen welke school met welk budget van start kan gaan.