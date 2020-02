Scholen Da Vinci krijgen Vlaamse steun voor filosofietraject JVS

07 februari 2020

08u45 0 Sint-Niklaas Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) geeft 37 scholen in Oost-Vlaanderen financiële steun voor meer cultuur in de klas. Daarbij ook Scholen Da Vinci in Sint-Niklaas, die een filosofietraject opstarten.

“Niet elke leerling gaat met de ouders naar de bib of het theater, dus halen we cultuur naar de klas”, zegt minister Weyts. Scholen - van de kleuterschool tot de hogeschool - kwamen in aanmerking voor een steunbedrag tot 2.000 euro. Een professionele jury beoordeelde alle aanvragen die binnenkwamen via Cultuurkuur.be, het online platform voor cultuureducatie. Het gaat om meerdaagse, creatieve klasprojecten waarbij leerkrachten samenwerken met één of meerdere culturele partners.

In totaal 37 Oost-Vlaamse scholen zijn geselecteerd, met heel uiteenlopende projecten, van een opera rond Jan Van Eyck, een cursus slam poëzie of een groots leesbeestenfeest. Scholen Da Vinci uit Sint-Niklaas is er ook bij. De school gaat een filosofietraject opzetten met filosoof Laurent De Sutter.