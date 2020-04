Schoenontwerpster maakt mondmaskers Joris Vergauwen

03 april 2020

10u00 0 Sint-Niklaas Caro Peirs, een schoenontwerpster uit Sint-Niklaas, gooit deze weken het roer helemaal om. Ze is gestart met het vervaardigen van mondmaskers. Voor elk verkocht mondmasker schenkt ze er één weg aan een zorgorganisatie.

Caro Peirs heeft sinds enkele jaren haar eigen ecologische schoenenlabel Tropas, waarmee ze schoenen op een duurzame en sociaal verantwoorde manier op de markt brengt, als reactie op de schoenen- en kledingindustrie. Ze wil immers bewijzen dat het anders kan. De ontwerpster betrekt voor haar schoenenmerk sociale werkplaatsen in het productieproces, gebruikt gerecycleerde materialen en vermijdt het gebruik van chemicaliën.

“Inspelen op noden”

In deze coronatijden ligt haar focus even niet meer op haar eigen schoenenlabel. “Ik maak van de nood een deugd en gebruik mijn vaardigheden om duurzame mondmaskers te maken”, vertelt Caro Peirs. “In tijden van crisis moet je flexibel zijn en inspelen op de noden. Het maken van duurzame mondmaskers laat mij toe om tijdens de lockdown een verschil te maken. Ik help mensen die uit hun kot komen om bijvoorbeeld naar de supermarkt te gaan, en tegelijk help ik mensen die geen kot hebben, zoals daklozen en vluchtelingen. Voor ieder masker dat ik verkoop, geef ik er immers één weg aan hulpbehoevenden en zorgorganisaties.” Deze week kregen de vzw Bijs en het centrum voor dak- en thuislozen van het CAW in Sint-Niklaas van haar al een lading mondmaskers.

Net zoals de schoenen die ze maakt, vervaardigt Caro haar maskers uit ‘geüpcycled post-consumenttextiel’. De mondkapjes hebben twee lagen en een opening voor een vervangbare filter zodat er 3 lagen bescherming zijn. Ze zijn wasbaar en beschikbaar in 3 maten.

Info: Tropas Shoes