Schoenen Torfs genomineerd voor ‘Onderneming van het Jaar’ JVS

28 augustus 2019

10u25 1 Sint-Niklaas Schoenenfabrikant Torfs met hoofdzetel in Sint-Niklaas is bij de genomineerden voor de prijs ‘Onderneming van het Jaar’. Die wordt voor de vijfentwintigste keer uitgereikt door dienstverleningsbedrijf EY in samenwerking met De Tijd en BNP Paribas Fortis.

De prijsuitreiking vindt plaats op dinsdag 8 oktober, in aanwezigheid van koning Filip, in het Auditorium 2000 op de Heizel in Brussel. Schoenen Torfs, met hoofdzetel in Sint-Niklaas en het distributiecentrum in Temse, is één van de genomineerden, net als interimbureau Actief, bouwbedrijf Aertssen en cinemaketen Kinepolis. De genomineerde finalisten werden door EY geselecteerd op basis van de groei en financiële resultaten van het bedrijf, ondernemerschap, internationalisering, innovatie en deugdelijk bestuur. Ook de 24 vorige winnaars van de trofee zullen een prominente rol krijgen tijdens de ceremonie.