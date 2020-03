Schaalvergroting in ziekenhuislandschap Waas en Dender: AZ Nikolaas, AZ Lokeren en AZ Sint-Blasius richten netwerk Mira op Joris Vergauwen

17u45 0 Sint-Niklaas De ziekenhuizen AZ Nikolaas in Sint-Niklaas, AZ Lokeren en AZ Sint-Blasius in Dendermonde hebben de vzw Mira opgericht, de overkoepelende vzw die het ziekenhuisnetwerk zal beheren.

Het nieuwe netwerk telt acht campussen: Beveren, Dendermonde, Hamme, Lokeren, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Temse en Zele, met een totaal van 1.418 erkende ziekenhuisbedden. Het zorggebied van het netwerk omvat ruim 400.000 inwoners en vormt een geografisch samenhangend gebied, dat samenvalt met de nieuwe eerstelijnszones Noord-Oost Waasland, Zuid-West Waasland en Dender.

“De naam van het netwerk, ‘Mira’, verwijst naar de gekende Mira-brug tussen Hamme, Elversele en Waasmunster, midden in de nieuwe regio. ‘Mira’ staat ook symbool voor de drie ziekenhuizen, die de brug slaan naar elkaar en naar alle externe zorgprofessionals in de regio. Het netwerk zal ook uitdrukkelijk in dialoog gaan met patiënten en hun familie, en verantwoordelijkheid opnemen voor de best mogelijke gezondheid voor de bevolking in de regio”, klinkt het. “De ziekenhuizen delen een gemeenschappelijke visie op hedendaagse en patiëntgerichte gezondheidszorg, waarin samenwerking centraal staat: tussen de verschillende medische en paramedische diensten, met huisartsen en andere externe zorgprofessionals én met patiënten.”

De drie ziekenhuizen waren in 2019 samen goed voor 52.594 opnames, 89.398 spoedgevallen en 3.098 bevallingen. Ze hebben samen 4.180 medewerkers en 442 artsen.

De nieuw samengestelde raad van bestuur stelde prof. Dr. Anne De Paepe aan als voorzitter. Zij is hoogleraar in de humane en medische genetica aan de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de Universiteit Gent. Van 2013 tot 2017 was zij rector van de Universiteit Gent.