Scandinavische folkband Rim stelt nieuwe plaat voor in muziekclub ‘t Ey JVS

04 november 2019

09u35 0 Sint-Niklaas De folkband Rim stelt komende zondag haar nieuwe plaat voor in muziekclub ‘t Ey in Belsele.

Rim bestaat uit vier jonge muzikanten uit Noorwegen en Zweden. Hun muziek is beïnvloed door de folkmuziek van verschillende Scandinavische landen. “Hun debuutalbum mocht in 2015 wereldwijd zeer fijne kritieken ontvangen en werd, zeer terecht, genomineerd voor ‘The Norwegian Folk Music Award’ van dat jaar. Live overtuigt dit ‘Nordic Folk Quartet’ met hun eerder groovy sound waarbij dansmelodieën afgewisseld worden met improvisaties en sterke eigen composities. We kijken heel erg uit naar de voorstelling van hun tweede plaat Båten”, aldus Dirk Van der Speeten van ‘t Ey.

Het concert start zondag 10 november om 16 uur. Tickets kosten 10 euro voor leden, 13 euro voor niet-leden.

Info: www.tey.be.