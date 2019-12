Santa Walk trekt al voor achtste keer door de stad JVS

09 december 2019

12u59 0 Sint-Niklaas Op zaterdag 21 december vindt in Sint-Niklaas voor de achtste keer de Santa Walk plaats. Er worden zo’n duizend verklede kerstmannen verwacht voor een ludieke kerstwandeling in het stadscentrum. Omwille van de verkeersdrukte in het centrum op vrijdagavond verhuist de Santa Walk nu naar zaterdagavond.

De Santa Walk is intussen een vaste waarde geworden in het winterse evenementenprogramma in Sint-Niklaas. Telkens flaneren meer dan duizend kerstmannen door de centrumstraten. De Santa Walk is een organisatie van Rotary Sint-Niklaas, dat daarmee een aantal goede doelen steunt. Deze keer gaat de opbrengst naar de vzw To Walk Again, die in 2003 werd opgericht door triatleet Marc Herremans.

De Santa Walk vond de eerste edities plaats op zaterdagvoormiddag, in het eerste weekend van de kerstvakantie. Het evenement verhuisde dan naar vrijdagavond. Maar dat is telkens één van de drukste avonden van het jaar in de binnenstad. Die avond vinden in heel wat scholen immers oudercontacten plaats. De Santa Walk verhuist daarom nu naar zaterdagavond.

Alle deelnemers worden in kerstmanpak verwacht op het Sint-Nicolaasplein om 18 uur. Na een korte opwarming volgt een wandeling van zo’n 4 kilometer. Bij aankomst rond 20 uur krijgen alle deelnemers een medaille en een goodiebag en is er nog ambiance en gezelligheid met erwtensoep, glühwein en warme chocomelk.

Inschrijven voor de Santa Walk kan door een kerstmanpak aan te kopen. Dat kost 12 euro voor volwassenen en 6 euro voor kinderen. Groepen met jongeren krijgen een steuntje in de rug als ze deelnemen. Scholen en jeugd- en sportverenigingen kunnen immers op een cheque van 250 euro rekenen als ze met minstens 25 deelnemers meewandelen.

Kerstmanpakken zijn verkrijgbaar bij de dienst toerisme op de Grote Markt 45, bij Colora op de Gentsebaan 71b, bij Tims in het Waasland Shopping Center, bij Timmermans in de Stationsstraat 90 en bij tuincenter Van Buynder in de Hoogkamerstraat 196 in Temse.

Alle info: www.santawalk.be.