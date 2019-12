Samen speculaas bakken in het rusthuis: “Alleen al de geur zorgt voor huiselijkheid en gezelligheid” JVS

15u10 0 Sint-Niklaas Hoe kun je rusthuisbewoners wat meer huiselijke warmte en gezelligheid bezorgen? Al zeker door samen speculaas te bakken, zo bleek donderdag in rusthuis De Plataan in Sint-Niklaas. Daar zorgde kok en voormalig bakker Flip Heirwegh voor. En of het nadien ook smaakte!

Filip Heirwegh is kok in het keukenteam van De Plataan, het rusthuis op de hoek van de Moerlandstraat en Hospitaalstraat. Maar hij was tot voor enkele jaren ook bakker, eerst in de familiebakkerij Heirwegh, nadien met zijn eigen bakkerij Patakon in de Stationsstraat. “Als je de mensen ziet genieten van de geur van versgebakken speculaas weet je waarom je bakker bent”, vertelde hij ooit als bakker.

De Sinterklaasperiode is één van die momenten in het jaar dat het bakkersbloed toch weer wat sneller begint te stromen. En dus trok Filip ‘Flup’ Heirwegh donderdag nog eens met zijn bakkersfiets naar het werk, met deze keer vers speculaasdeeg en speciale houten Sinterklaasvormen in zijn bagage.

Samen met het animatieteam van het rusthuis bezorgde hij een groep bewoners een bijzondere voormiddag, door samen speculaas te bakken. Geen makkelijk karweitje, overigens. “De speculaasdeeg in de vorm duwen, moet je in de vingers hebben. Dat vergt wat oefening. Maar ik zie dat de bewoners dat heel graag en goed doen. En ik denk dat het voor hen heel fijn is om hun eigen speculaas te maken, die ze vanmiddag ook aan iedereen in het rusthuis kunnen uitdelen.”

Thuisgevoel

Nadat de bewoners mooie Sinterklaasfiguren hadden gemaakt met het deeg ging alles de oven in. De geur van versgebakken speculaas vulde meteen het rusthuis. “Het zorgt écht voor een thuisgevoel, zo gezellig.. En dat is wat we de bewoners via onze activiteiten ook willen bezorgen, die huiselijke warmte”, klonk het bij het animatieteam.

En de bewoners zelf, die genoten zichtbaar van hun zoete bezigheid. “We worden nog echte specialisten. En dit is échte speculaas he, en geen platte koekjes uit een grote speculaasfabriek!”