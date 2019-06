Samen Ouder vzw neemt nieuw rusthuis Hofstede en residentie Silva in gebruik JVS

04 juni 2019

09u11 0 Sint-Niklaas Op de Gentse Baan in Sint-Niklaas heeft de vzw Samen Ouder het nieuwe rusthuis Hofstede en het assistentieflatgebouw Silva in gebruik genomen. Daar nemen 58 bewoners van rusthuis Het Hof deze week hun intrek.

Hofstede met assistentiewoningen Residentie Silva is een nieuw rusthuis met zorgappartementen in een groene parkomgeving van tienduizend vierkante meter groot aan de rand van Sint-Niklaas. Het is een nieuw project van Samen Ouder vzw, dat de Sint-Niklase rusthuizen De Ark, Heilig Hart Tereken en Het Hof, Grootenbosch in Beveren en ’t Heuverveld in Waasmunster beheert.

Deze week verhuizen 58 bewoners van Het Hof uit de Hofstraat in Sint-Niklaas naar het nieuwe rusthuis op de Gentse Baan (N70). Samen Ouder gaat daarna een deel van Het Hof vernieuwen. Naast rusthuis Hofstede bevindt zich ook Residentie Silva, een gebouw met erkende assistentiewoningen die verbonden zijn met Het Hof. Daar krijgen bewoners verpleegkundige hulp, ondersteuning en begeleiding door een woonassistent, een maaltijddienst, crisis- en overbruggingszorg en het gebruik van de faciliteiten van het rusthuis, van de brasserie tot het kapsalon. De assistentiewoningen zijn ook te koop. “Het concept van de verkoop van een assistentiewoning, gelinkt aan een rusthuis, is nieuw en uniek voor onze regio”, klinkt het bij Samen Ouder vzw.

Meer info op www.samenouder.be.