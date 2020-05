Rustige start in Waasland Shopping: “Heel surreëel winkelen op deze manier” Joris Vergauwen

11 mei 2020

17u08 0 Sint-Niklaas Ook in Waasland Shopping in Sint-Niklaas is na acht weken het leven opnieuw een beetje teruggekeerd. Stap voor stap zal dat gebeuren, want het was maandag een rustige start. Niet alleen voor winkeliers, maar ook voor de bezoekers is het wennen.

Drieduizend: zoveel mensen mogen er maximaal tegelijkertijd binnen in Waasland Shopping. Maandag moest alvast niemand wachten om binnen te geraken. Van een stormloop was dus ook in Waasland Shopping geen sprake. Rond de middag waren er zo’n 750 mensen in het winkelcentrum.

Aan de toegangen kon iedereen de handen ontsmetten en een gratis mondmasker meenemen, al is dat niet verplicht. De winkels hebben elk ook nog hun eigen aanpak. Nergens stonden wachtrijen, behalve voor enkele telecomwinkels. De langste wachtrij in Sint-Niklaas stond uiteindelijk aan de Action op het Stationsplein.

“Raar”

Het gewone leven is dus een beetje hernomen in Waasland Shopping. “We zijn blij dat we weer naar het shopping center kunnen”, klonk het bij Eveline en Jana uit Eeklo. “We komen voor kledij en parfum en om samen nog eens een broodje te eten. Dat is lang geleden. Het is wel raar, met al die mondmaskers en de afstandsregels. Echt ontspannend shoppen, is het niet.”

Dat vond ook Tine, die met haar 4-jarig dochtertje Orélie naar Waasland Shopping was afgezakt. “Het is een functioneel bezoek: de kleren van mijn dochtertje zijn te klein geworden. Ze heeft dringend wat nieuwe dingen nodig. Gezellig shoppen, is het niet. Het is echt wennen vandaag. Ik vind het een beetje surreëel.”

Horeca

Een koffietje drinken, zit er ook nog niet in. De 15-tal horecazaken zijn uiteraard nog gesloten. Uitbaters Geoffrey en Cindy van eetcafé Retro en Hangar 220 in Waasland Shopping en Eatalia in Temse maken er het beste van, door kip aan ‘t spit en een aantal kipgerechten te verkopen. “We zitten al zo lang thuis en de rekeningen moeten ook worden betaald. Daarom hebben we dit voorstel gedaan. Elke dag van 11 tot 17.30 uur zijn we hier aanwezig met onze kippen, ‘s avonds hebben we onze afhaalmaaltijden in Temse.”

“Toch leuk gevoel"

Waasland Shopping-manager Toon De Meester hield de hele dag de cijfers in het oog. “We zijn continu op de hoogte van het aantal bezoekers. We bekijken vandaag ook wat er nog beter kan. Dat gaat over kleine ingrepen om de afstandsregels nog beter te respecteren. De heropening verloopt alleszins goed. Het is nog niet druk, maar bezoekers kunnen ook heel gespreid over de dag komen, tussen 10 en 20 uur. Het zijn natuurlijk rare omstandigheden om weer op te starten, maar het geeft ook een leuk gevoel om weer aan de slag te kunnen. Hopelijk vindt iedereen de komende dagen stilaan zijn weg terug.”

