RUP Botermelkstraat-Heimolenstraat in het gedrang?: “Risico op vernietiging door Raad van State, want op maat van private ontwikkelaar en niet in het algemeen belang” Joris Vergauwen

05 november 2019

12u47 0 Sint-Niklaas De goedkeuring van het RUP Botermelkstraat-Heimolenstraat is in de Sint-Niklase gemeenteraad opnieuw uitgesteld, al voor de derde keer. Volgens de oppositie is er een grote kans dat de Raad van State het plan zal vernietigen, omdat de stad en Interwaas een samenwerkingsovereenkomst hebben gesloten met een private ontwikkelaar voor de opmaak van het RUP. Onlangs vernietigde de Raad van State in de gemeente Boechout om die reden een RUP. De stad vroeg een advocatenkantoor om juridisch advies, maar volgens de oppositie is er belangenvermenging in het spel. “De advocaat die de stad juridisch adviseert, is dezelfde als die van de private ontwikkelaar!”

De geplande ontwikkeling van de zone tussen Gentse Baan (N70), Botermelkstraat, Heimolenstraat en N41, waar nu al een aantal bedrijven zijn gevestigd, gaat al een hele tijd mee. De stad en Interwaas stelden de plannen uiteindelijk in 2017 voor, met de uitbreiding van het bedrijventerrein tot een grote zone van 12,25 hectare als doel. Vanuit de buurt is er veel weerstand, ook omdat vlakbij het nieuwe ziekenhuis zich wil vestigen en hiermee opnieuw heel wat groene ruimte verdwijnt. Een delegatie vanuit de buurt protesteerde voor de zitting van de gemeenteraad.

De goedkeuring van het RUP in de gemeenteraad werd echter opnieuw uitgesteld. Dat gebeurde door een verrassende wending. Frans Wymeersch (Vlaams Belang) verwees naar een precedent in de gemeente Boechout, waar onlangs een RUP is vernietigd door de Raad van State, door de betrokkenheid van een private ontwikkelaar. Ook bij het RUP Botermelkstraat-Heimolenstraat in Sint-Niklaas is dat het geval. Het RUP werd opgemaakt nadat een samenwerkingsovereenkomst werd gesloten tussen de stad, Interwaas en Structa-Plan uit Kruibeke, dat al meer dan 40 jaar actief is als projectontwikkelaar en aannemer, voornamelijk in de sector van de KMO-gebouwen. Die private speler heeft een groot deel van de gronden in het gebied in eigendom. “In Boechout is een RUP vernietigd omdat het op maat gemaakt werd van een private ontwikkelaar. De kans is groot dat de Raad van State ook in Sint-Niklaas dit RUP vernietigt, om diezelfde reden”, aldus Wymeersch.

Belangenvermenging

Het schepencollege vroeg voor de gemeenteraadszitting nog juridisch advies aan advocatenkantoor Truyens uit Sint-Niklaas. De conclusie van de advocate: ‘De situatie in Sint-Niklaas verschilt toch op een aantal fundamentele punten van de zaak in Boechout. Al zal het uiteraard wel altijd af te wachten zijn hoe de Raad van State de feitelijke context zal betrekken in zijn oordeel. Een risico is op dit punt dan ook nooit uit te sluiten’. Voor de oppositie bleek dit advies allerminst hoopgevend. “Dit geeft helemaal geen uitsluitsel”, aldus Frans Wymeersch, die bovendien nog verrassend meldde: “We zijn bovendien te weten gekomen dat de advocate die de stad juridisch advies moest verlenen óók de raadsman is van de private ontwikkelaar. Dat is op zijn minst héél discutabel. Ons advies aan het schepencollege: neem een andere advocaat.”

Jef Maes (PVDA) verwees naar belangenvermenging. “Als die afspraken op voorhand zijn gemaakt, zijn niet alle belangen op gelijke voet behandeld, zeker niet die van de buurtbewoners. Bovendien is dit een groot probleem voor het advocatenkantoor.” Kris Van der Coelden (sp.a) vond het onbegrijpelijk. “Het is niet te vatten dat Interwaas afspraken maakt met een ontwikkelaar voor de opmaak van een RUP. En wat het juridische advies betreft, dat zou een zware deontologische fout zijn.” Jos De Meyer (CD&V) vroeg om opnieuw in overleg te gaan met de buurt.

Uiteindelijk werd de goedkeuring van het RUP dus weer uitgesteld, mogelijk naar de gemeenteraadszitting van eind november. “Wij zijn ook van oordeel dat de situatie in Sint-Niklaas verschilt van Boechout, maar omdat er mogelijk sprake is van belangenvermenging van het advocatenkantoor stellen we dit punt uit”, zei burgemeester Lieven Dehandschutter (N-VA). “We gaan deze kwestie grondig onderzoeken.”