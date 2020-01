Running Team Sinaai huldigt leden tijdens nieuwjaarsfeestje JVS

27 januari 2020

09u00 0 Sint-Niklaas Het Running Team Sinaai heeft een aantal leden gehuldigd tijdens het nieuwjaarsfeestje in het Dorpspaleis.

Elk jaar zet Running Team Sinaai enkele bijzondere leden in de kijker. Guy Van Peer werd net zoals vorig jaar ‘lid van het jaar’. Hij deelde het podium met Jo Verbraeken en Nathalie De Vylder.

Bij het nieuwjaarsfeestje was ook Lotte Claes van de partij. Zij is Belgisch kampioene duatlon en nam deel aan Kamp Waes.

Running Team Sinaai kijkt alvast uit naar het komende jaar. “Het wordt een jaar met enkele veranderingen. Zo zullen we in de loop van het voorjaar te zien zijn in nieuwe clubkledij. De leden zullen deze nieuwe kledij kunnen aankopen via een webshop. We zijn mee met de tijd en maken het onze leden alleen maar eenvoudiger!”

Info: www.runningteamsinaai.be