Ruim 14 miljoen euro aan coronasteun voor ondernemingen uit Sint-Niklaas Yannick De Spiegeleir

15 juli 2020

14u54 0 WAASLAND Ondernemingen en handelszaken die hinder ondervonden door de coronacrisis in Sint-Niklaas hebben in totaal 14,5 miljoen euro aan steun ontvangen van de Vlaamse regering. In totaal keerde de Vlaamse Regering al 1,2 miljard euro coronabedragen uit, waarvan 283 miljoen euro naar Oost-Vlaanderen ging.

De lockdown naar aanleiding van de coronacrisis zorgde voor zwarte sneeuw bij heel wat ondernemingen. Daarom trof de Vlaamse regering een reeks maatregelen om de ondernemingen te ondersteunen. Er kwamen hinderpremies voor zaken die verplicht moesten sluiten, en compensatiepremies voor wie een aanzienlijk omzetverlies leed. Open Vld-parlementsleden Stephanie D’Hose en Maurits Vande Reyde vroegen de cijfers op bij bevoegd minister Crevits (CD&V)

Als grootste stad in het Waasland is het niet verwonderlijk dat de meeste premies uitgedeeld werden in Sint-Niklaas: daar werden in totaal 1654 premies uitgereikt (hinder- en compensatiepremies) goed voor een bedrag van 14,5 miljoen euro. Runner-up is Beveren met 930 aanvragen en een totaalbedrag van 7,8 miljoen euro aan premies. In Lokeren waren er 909 succesvolle aanvragen, goed voor een bedrag van 7,1 miljoen euro.

De cijfers voor de andere gemeenten in het Waasland: Temse (662 aanvragen; 5,3 miljoen euro), Sint-Gillis-Waas (384 aanvragen; 3,2 miljoen euro), Stekene (352 aanvragen, 2,9 miljoen euro), Kruibeke (297 aanvragen; 2,3 miljoen euro), Waasmunster (310 aanvragen; 2,5 miljoen euro), Moerbeke-Waas (96 aanvragen, 758.500 euro).