Rookruimte in woon-zorgcentrum Het Hof: Pijp- en Tabaksmuseum zet tijdelijke expo in rusthuis JVS

27 september 2019

07u10 0 Sint-Niklaas Op dinsdag 1 oktober start de allereerste tijdelijke tentoonstelling van het Pijp- en Tabaksmuseum op een bijzondere locatie: het woon-zorgcentrum Het Hof in Sint-Niklaas. Roken is verboden in de rookkamer, maar je kan er wel ongehinderd de wereld van ‘den toebak’ bewonderen.

Woon-zorgcentrum Het Hof, aan de Hofstraat in Sint-Niklaas, wordt binnenkort gerenoveerd. De voorbereidingen zijn gestart, waarbij al enkele kamers leeg staan. Bij Het Hof speelde de idee om deze leegstaande kamers op een originele manier in te vullen. Het is het Pijp- en Tabaksmuseum dat daarvoor gaat zorgen, met ‘Fumoir’, of rookruimte.

“Het resultaat zal een mooi aangeklede kamer om rookwaren te bewonderen. We laten bezoekers kennis maken met het uitgebreide erfgoed rond de wereld van ‘den toebak’. Diverse soorten pijpen, pijpenrekjes, aanstekers, lucifers, snuifdozen, tabakspotten, sigaren en sigarenbandjes staan er te kijk. Roken is uiteraard niet toegelaten, maar de bezoeker kan wel, zonder gevaar voor de gezondheid, onze mooie collectie ontdekken. We zorgen ook voor geuren, met enkele gevulde tabakspotten met sigaar- en pijptabak”, aldus Bart Thiron, voorzitter van het Pijp- en Tabaksmuseum. “Dit is een fijne samenwerking met het rusthuis. De bewoners krijgen hiermee ook de kans om zonder een moeilijke verplaatsing een leuke activiteit mee te maken.”

‘Fumoir’ is van 1 oktober tot 31 december te bezichtigen in woon-zorgcentrum Het Hof in de Hofstraat 134.

Info: www.pijpentabaksmuseum.be