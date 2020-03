Rookontwikkeling in woning door brandend papier Kristof Pieters

14 maart 2020

00u16 7 Sint-Niklaas De brandweer werd vrijdagavond om 22.30 uur opgeroepen voor een rookontwikkeling in een woning in de Joseph Lonckestraat in Sint-Niklaas.

De brandweer was zeer snel ter plaatse, want het brandje woedde achter de hoek van de brandweerkazerne. Gelukkig bleek het om een zeer beperkt vuur te gaan dat al grotendeels gedoofd was door de bewoonster. Die verkeerde wel in lichte shock. Ze werd tijdelijk bij buren opgevangen. Het bleek om een kleine hoeveelheid papier te gaan die om ongekende reden vuur had gevat. De schade bleef tot een minimum beperkt. De brandweer ventileerde de woning.